메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

종로구, 쪽방 위한 ‘건강·문화·교육·안전’ 4대 분야 통합지원

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-03-20 15:15
입력 2026-03-20 15:15

걷기 챌린지 포함 12개 세부 프로그램

이미지 확대
정문헌 종로구청장이 지난 2월 돈의동쪽방사업소에서 열린 설 명절 공동차례에 참석했다. 종로구 제공
정문헌 종로구청장이 지난 2월 돈의동쪽방사업소에서 열린 설 명절 공동차례에 참석했다.
종로구 제공


서울 종로구가 쪽방 주민을 위한 건강·문화·교육·안전 4대 분야 통합지원 프로그램 ‘2026년 지·덕·체 더하기 채움 동행’을 추진한다고 20일 밝혔다.

구는 신체 회복·정서 안정·자립 역량·생활 안전을 아우르는 통합 돌봄 체계를 마련하고 ▲건강(體) ▲문화(德) ▲교육(智) ▲안전 4대 분야 12개 프로그램을 마련했다.

특히 올해는 정서 안정과 고립감 완화를 돕는 식물원 탐방, 쪽방 시원 카페, 힐링 베이커리 등 신규 프로그램을 추가해 만족도를 높일 계획이다. 먼저 ‘건강’ 영역에서는 걷기 챌린지, 건강관리 교육, 볼링 교실, 한방 치료·상담 등을 운영한다. 무더위 쉼터를 겸한 시원 카페도 새로 마련해 온열질환 예방과 휴식 공간을 함께 제공한다.

‘문화’ 영역에서는 자연과 예술을 체험할 수 있는 식물원·아쿠아리움 탐방을 통해 심리적 환기와 일상 활력 회복을 지원한다. 또 ‘교육’ 영역에서는 힐링 베이커리와 전통 조리 체험을 통해 성취감과 자존감 회복을 돕는다. 마지막으로 ‘안전’ 영역에서는 쪽방 밀집 지역의 구조적 취약성을 고려해 재난 대응 훈련을 실시하고, 노후 전기·가스시설 점검도 병행한다.



정문헌 구청장은 “쪽방 주민이 당당한 사회 구성원으로 자리 잡을 수 있게 2026년 한 해 촘촘한 지원을 이어 가겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
종로구의 쪽방 주민 지원 프로그램은 몇 개 분야로 구성되는가?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기