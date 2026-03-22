서울시, 온라인몰·지하철역 등 ‘저가 수입빵’ 안전성 검사

27일까지 ‘천원빵’ 700여개 수거

주요 보존료, 타르색소 사용 등 검사

이미지 확대 서울시 식품안전단속반이 ‘저가 수입빵’ 안전성 검사를 실시하고 있다.

서울시 제공

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서울시는 최근 저렴한 가격으로 인기를 끌고 있는 일명 ‘천원빵’ 등 수입 빵류에 대한 대대적인 안전 점검에 나선다고 22일 밝혔다.시는 오는 27일까지 자치구와 합동으로 온라인 쇼핑몰, 지하철 역사, 전통시장 등에서 판매되는 수입 빵류 700여 개를 수거해 정밀 검사를 진행한다. 특히 소비기한이 길어 보존료 과다 사용이 우려되는 만큼 프로피온산 등 주요 방부제의 기준 준수 여부를 집중적으로 확인한다. 허용되지 않은 타르색소 사용 여부도 꼼꼼히 살필 예정이다. 검사 결과 부적합 판정을 받은 제품은 즉시 판매를 중단하고 회수·폐기하며, 관계기관에 통보해 유통을 차단할 계획이다.또 최근 젤리나 사탕 형태의 ‘마약류 성분’ 함유 직구 식품이 유통됨에 따라 관련 관리도 대폭 강화한다. 시는 다음 달까지 직구 젤리와 사탕, 햄프씨드 오일 등에 대한 마약류 검사를 병행한다. 또한 수입 식품용 기구와 용기의 중금속 검사도 확대해 전반적인 안전 관리 체계를 더욱 공고히 구축할 계획이다.조영창 시 시민건강국장은 “안전하지 않은 식품으로부터 시민 건강을 지키기 위해 시중에 유통되는 식품 안전을 철저히 관리해 나갈 것”이라고 밝혔다.유규상 기자