종로구, 집 수리비 지원…최대 1200만원

규모 780가구, 반지하·저층 등 대상

이미지 확대 정문헌(왼쪽) 종로구청장이 2024년 11월 종로구의 한 가정을 방문해 주민과 인사를 나누고 있다.

종로구 제공

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서울 종로구는 노후 주택의 성능 개선과 주거 안전을 위해 오는 27일까지 ‘2026년 안심 집수리 보조사업’ 참가자를 모집한다고 23일 밝혔다.모집 규모는 780가구다. 대상은 ▲사용 승인 후 10년 이상 된 반지하 주택 ▲기준 중위소득 100% 이하 가구가 거주하는 저층주택 ▲불법건축물 기준이 해소된 옥탑방 ▲주택성능개선지원구역 내 20년 이상 된 주택 등이다. 단 재개발·재건축 등 정비구역으로 지정 및 고시된 지역은 제외된다.단열·방수·창호 교체 등 공사비의 최대 80%, 1200만원까지 지원한다. 고효율 자재 사용 시 공사비의 10% 범위에서 최대 120만원(반지하 60만원)을 추가 지급한다. 단, 세입자가 있다면 4년간 임대료 동결 및 거주 기간을 보장해야 한다.구는 올해 돌봄통합지원법 시행에 맞춰 재택 의료·요양 서비스 대상자를 우선 선정할 계획이다. 신청은 구청 주택관리과에 서류를 직접 제출하면 된다.정문헌 구청장은 “취약계층의 주거 여건을 실질적으로 개선하는 데 중점을 뒀다”며 “주민이 일상에서 체감하는 집수리 사업을 추진하고, 안전하고 쾌적한 생활 환경 조성을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.유규상 기자