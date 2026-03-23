메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

인천시민, 새달 6일부터 청라하늘대교 통행료 ‘무료’

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
강남주 기자
수정 2026-03-23 14:23
입력 2026-03-23 14:23
이미지 확대
청라하늘대교. 인천시 제공
청라하늘대교. 인천시 제공


인천시는 4월 6일부터 청라하늘대교 통행료 감면 혜택을 인천시민 전체로 확대한다고 23일 밝혔다.

지난 1월 5일 개통한 청라하늘대교 통행료는 경차 1000원, 소형 2000원, 중형 3000원, 대형 4400원이다. 시는 그간 영종·청라 주민에게만 통행료를 감면했으나 인천시민들의 이동 편의를 위해 이 같이 결정했다.

이에 따라 인천에 주민등록이 돼 있는 시민이 소유한 차량은 4월 6일부터 청라하늘대교 통행료를 내지 않아도 된다. 다만 이달 30일까지 통행료 감면시스템에 하이패스 카드와 차량번호를 사전 등록해야 감면 혜택을 받을 수 있다.

시는 행정정보 공동이용 시스템과 연계해 거주지를 자동으로 확인하고, 전출 시 감면 자격도 자동으로 변경되는 체계를 구축했다.

이와 함께 인천지역 법인택시와 1년 이상 장기 렌트·리스 차량에 대해서도 별도의 인증 절차를 마련해 감면 혜택을 받을 수 있도록 할 계획이다.

시는 등록 기간 신청자 집중에 따른 혼잡을 완화하기 위해 신청 첫날인 30일에는 출생년도 짝수인 시민, 둘째 날인 31일에는 출생년도 홀수인 시민으로 각각 나누어 신청을 받는다.


최기찬 서울시의원 “금천 교육 정책 성과 나타나”… ‘교육도시 금천 2.0 도약’ 추진
서울시의회 바로가기
thumbnail - 최기찬 서울시의원 “금천 교육 정책 성과 나타나”… ‘교육도시 금천 2.0 도약’ 추진

유정복 시장은 “청라하늘대교 통행료 면제는 영종과 청라를 잇는 물리적 연결을 넘어 인천경제자유구역의 투자 환경을 대폭 개선하고, 지역 경제에 활력을 불어넣을 기폭제가 될 것”이라고 말했다.

강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
청라하늘대교 통행료 감면 대상이 4월 6일부터 어떻게 변경되나요?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기