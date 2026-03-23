곡성군, 지역농협과 상생협력 업무협약

농협, 반찬 나눔과 이동 마트 운영, 장학금 지원 등 추진

이미지 확대 곡성군이 지난 20일 지역 농협과 함께 농어촌 기본소득 업무 협약식을 하고 있다.

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전남 곡성군이 지난 20일 곡성농협과 석곡농협, 옥과농협, 입면농협, 곡성축협 등 지역 농협과 함께 농어촌 기본소득의 지역경제 활성화와 상생협력을 위한 업무협약을 체결했다.이번 협약은 농림축산식품부 시행지침에 따라 사용처가 부족한 면 지역에서도 하나로마트 이용을 조건부로 허용하고, 이에 따른 농협의 지역 상생 활동과 사회 환원 방안을 구체화하기 위해 마련했다.협약에 따라 농협은 반찬 나눔과 이동 마트 운영, 장학금 지원 등 다양한 지역 상생 활동을 추진하기로 했다.특히 이동장터 운영을 통해 교통 취약지역 주민과 거동이 불편한 어르신들의 이용 편의를 높이고, 희망복지기동서비스 등 지역사회서비스와도 연계해 마을 활력 증진에도 기여할 계획이다.이와 함께 이동장터 매출 일부를 군과 농협이 협의를 통해 지역사회에 환원해 기본소득이 지역 내에서 선순환 구조로 자리 잡을 수 있도록 협력하기로 했다.주민들은 면 단위 하나로마트와 농자재판매장 이용이 가능해지면서 사용 편의가 한층 높아질 전망이다.군 관계자는 “농어촌 기본소득이 일회성 사업에 그치지 않고 곡성의 미래를 여는 지속 가능한 정책으로 자리매김할 수 있도록 군과 농협 간 긴밀한 협력을 통해 지역경제 활성화를 도모하겠다”고 밝혔다.한편, 곡성군은 앞으로 협약에 따라 농협과 환원 방식 등을 구체화하고, 기본소득과 연계한 다양한 사업 발굴과 홍보를 통해 지역 내 선순환 구조를 더욱 강화해 나갈 계획이다.곡성 류지홍 기자