중랑구, 잦은 한파·강설 이겨낸 겨울철 종합대책 마무리

상황관리 체계 가동…피해 최소화

생활 밀착형 안전 인프라 확충 등

이미지 확대 류경기(오른쪽) 중랑구청장이 어르신쉼터에 방문해 인사를 건네고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 2025년 11월 15일부터 2026년 3월 15일까지 추진한 ‘2025~2026년 겨울철 종합대책(한파·제설)’을 마무리했다고 23일 밝혔다.올겨울 서울시는 최근 5년 평균 19.8일을 웃도는 32일간 한파특보가 발효됐다. 강설일수도 18일로 최근 10년 평균 12.1일보다 많았다. 이러한 기상 상황 속에서도 중랑구 내 인명 피해는 사망자 없이 한랭질환자 5명 발생에 그쳤으며 모두 회복됐다. 시설물 피해는 수도계량기 동파 71건으로 집계됐으며 모두 수리를 완료했다.구는 추위쉼터 45곳과 온열의자 187곳 등 생활 밀착형 인프라를 확충하고, 도로열선을 36곳으로 확대해 보행 안전을 강화했다. 또한 제설 비상근무에 2855명을 투입하고 제설 전진기지를 4곳으로 늘려 이면도로 대응 속도를 높였다. 취약계층 1511명에 대한 안부 확인과 사물인터넷(IoT)을 활용한 안전 관리도 병행했다.류경기 구청장은 “잦은 강설과 한파 속에서도 구민과 직원의 협력으로 겨울철 안전 관리가 이뤄졌다”라며 “이면도로 제설 용역 확대와 자동제설장치 관제 기능 보완 등 개선 사항을 반영해 계절별 안전 대응 체계를 지속적으로 강화해 나가겠다”라고 밝혔다.유규상 기자