동대문구, ‘장애인 재활학교’로 기능 회복·자립 역량 지원

이미지 확대 동대문구 청사 전경.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 지체·뇌병변 장애인의 신체 기능 회복과 사회 복귀를 돕는 ‘장애인 재활학교’를 운영 중이라고 23일 밝혔다.2024년 시작된 이 사업은 상·하반기로 나눠 운영 중이다. 지금까지 누적 만족도 94.7%를 기록했다. ‘2026년 1학기 재활학교(5기)’는 지난 3일 개강했고, 5주간 총 20시간 과정으로 운영된다.프로그램의 특징은 촘촘한 ‘민·관 협력’이다. 구 보건소 방문건강팀을 중심으로 서울시물리치료사협회, 동대문장애인종합복지관, 한방진흥센터, 숲속도서관 등 10여 개 기관이 강사 파견과 장소 제공, 이동 차량 등을 지원한다.교육 과정은 물리치료사의 맞춤형 재활운동을 기반으로 보치아(Boccia), 가상현실(VR) 스포츠 등 장애 친화형 생활체육을 접목해 흥미를 높였다. 아울러 만성질환 예방, 구강 건강 교육, 스트레스 관리 등 생활밀착형 건강 프로그램을 병행해 신체와 정서를 아우르는 통합 재활을 지원한다.한방진흥센터 등에서 외부 체험 활동도 지원한다. 간호사와 자원봉사자가 동행해 이동을 돕고, 숲속도서관 차담 시간을 통해 참여자 간 정서적 교류를 돕는다. ‘맛보기 강의’ 형태의 하루 체험도 가능하며, 참관 희망일 전날까지 동대문구 보건소 방문건강팀에 신청하면 된다.이필형 구청장은 “재활학교를 통해 장애인의 자립 역량을 높이고 건강·문화·디지털 접근성을 확대해 나가겠다”며 “장애인과 비장애인이 함께 어울려 살아가는 포용도시 동대문을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.유규상 기자