광양경자청, 제2차 발전계획 수립 본격 착수…향후 10년 발전 비전 제시

전남도·경남도 등 유관기관 모여 착수보고회 개최

오는 12월까지 10개월간 용역 진행

이미지 확대 광양만권경제자유구역청이 ‘제2차 광양만권경제자유구역(GFEZ) 발전계획 수립 연구용역’ 착수보고회를 가졌다.

이미지 확대 광양만권경제자유구역청이 ‘제2차 광양만권경제자유구역(GFEZ) 발전계획 수립 연구용역’ 착수보고회를 가졌다.

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광양만권경제자유구역청이 23일 상황실에서 ‘제2차 광양만권경제자유구역(GFEZ) 발전계획 수립 연구용역’ 착수보고회를 개최하고 본격적인 용역에 돌입했다.이번 연구용역은 산업부의 ‘제3차 경제자유구역 기본계획’을 토대로 광양만권의 특성에 맞는 중장기 발전 방향을 구체화하기 위해 추진된다. 용역 기간은 이달부터 12월 중순까지 약 10개월간 진행될 예정이다. 이날 보고회에는 광양경자청 임직원 및 전남도와 경남도, 여수·순천·광양시, 하동군 등 광양만권에 인접한 지자체 공무원들과 용역 수행기관인 와이비파트너스 관계자 등 20여 명이 참석했다. 이들은 광양경자청 발전계획 수립에 대한 심도 있는 의견을 나눴다.이번 제2차 발전계획에는 광양만권의 향후 10년에 대한 발전 비전을 제시하고 목표 설정, 핵심 전략 산업 중심의 혁신 생태계 조성 전략 등이 담길 예정이다.구충곤 청장은 “이번 연구용역은 광양경자청이 한 단계 더 높이 도약하기 위한 첫 삽을 뜨는 중요한 과정이다”며 “내실 있는 발전계획 수립을 통해 광양만권경제자유구역이 지역 경제의 핵심축으로서 혁신 성장을 주도할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.광양 최종필 기자