순천 연극인들, 제44회 전남연극제 ‘최우수상’ 쾌거···전남 대표로 뽑혀

‘극단 뭉치들’···탄탄한 연기력과 연출력으로 예선 1위

이미지 확대 순천 극단 ‘극단 뭉치들’이 전남연극제에서 작품 ‘만선’의 공연을 선보이고 있다.

이미지 확대 ‘극단 뭉치들’이 전남연극제에서 작품 ‘만선’ 공연을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 연극인들의 뜨거운 경연장인 ‘제44회 전남연극제’에서 순천시 대표로 출전한 (사)한국연극협회 순천시지부 소속 ‘극단 뭉치들’이 최우수상을 받았다. 이들은 오는 7월 부산에서 열리는 ‘제44회 대한민국연극제’에 전남 대표로 출전하는 영예를 안았다.지난 13일부터 22일까지 순천문화예술회관 등에서 개최된 이번 연극제는 ‘삶이 있는 연극’이라는 주제 아래 강진, 무안, 광양, 여수, 목포, 해남 등 전남 7개 지역 대표 극단이 참여해 역대 최대 규모로 치러졌다. 치열한 경연 끝에 순천의 ‘극단 뭉치들’은 작품 ‘만선’을 통해 독보적인 예술성과 완성도를 인정받으며 예선 1위(최우수상)를 기록했다.이번 수상은 순천시가 단순한 생태 도시를 넘어, 시민의 삶 속에 예술이 살아 숨 쉬는 ‘글로벌 문화도시’로서의 중심적 위상을 다시 한번 확인시켰다는 점에서 의미가 크다.전남 대표로 선발된 순천팀은 오는 7월 3일부터 8월 5일까지 부산광역시에서 열리는 ‘제44회 대한민국연극제’에 참여한다. 전국의 쟁쟁한 대표팀들과 어깨를 나란히 하며 순천 연극의 우수성과 전남 문화예술의 자부심을 전파할 예정이다.(사)한국연극협회 순천시지부 관계자는 “지역 연극의 척박한 환경 속에서도 단원들이 땀 흘려 준비한 결과가 ‘전남 대표 선정’이라는 결실로 이어져 기쁘다”며 “부산에서 열리는 본선 무대에서도 문화도시 순천의 저력을 유감없이 발휘해 전국에 순천 연극의 향기를 퍼뜨리겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자