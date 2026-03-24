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대한민국 라면 다 모인다…인천 송도컨벤시아서 ‘라면박람회’

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강남주 기자
수정 2026-03-24 09:23
입력 2026-03-24 09:23
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라면박람회 포스터. 인천시 제공
라면박람회 포스터. 인천시 제공


인천시는 오는 26~29일 송도컨벤시아에서 ‘2026 대한민국 라면박람회’를 개최한다고 24일 밝혔다.

시가 주최하고 인천관광공사와 ㈜마이스풀 공동 주관, 농림축산식품부가 후원하는 이번 박람회에는 인스턴트 라면, 생 라면, 프랜차이즈 라면 등 다양한 면류 제품과 조리기기, 주방 설비, 식품 위생 장비 등이 소개된다.

첫날인 26일과 27일 이틀 동안은 해외 바이어 초청 수출상담회가 실시된다. 상담회는 한국농수산식품유통공사(aT)가 주관하는 사전 1대 1 매칭 비즈니스 상담회와 박람회 사무국이 운영하는 현장 비즈니스 상담회가 진행된다.

이번 박람회에서는 또 관람객이 직접 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램도 마련된다. 스프와 토핑 재료를 직접 조합하는 ‘나만의 라면 만들기’, 밀가루 반죽으로 생면을 뽑는 ‘제면 체험’, 김치 달인과 함께 김치를 담그는 ‘김장 체험’ 등 프로그램에 관람객이 직접 참여할 수 있다.



유정복 시장은 “이번 라면박람회가 국내 라면산업의 경쟁력을 널리 알리고 관련 기업들의 해외 진출을 지원하는 자리가 되길 기대한다”고 말했다.

강남주 기자
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