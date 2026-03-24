순천만국가정원에서 느끼는 3가지 봄의 정취는?

휴식, 피크닉, 튤립 3가지 테마형 봄 축제 연이어 개최

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순천만국가정원이 화려한 봄꽃 속에서 따스한 계절을 만끽할 수 있는 3가지 테마 행사를 선보여 관심을 모은다.오는 28일 쉼과 휴식을 주제로 한 ‘가든멍’을 시작으로, 4월에는 ‘가든피크닉’, 그리고 튤립을 주제로 한 ‘튤립왔나봄’이 차례로 열리며 방문객들에게 다채로운 봄의 즐거움을 선사할 예정이다.봄 시즌의 시작을 알리는 ‘가든멍’ 행사는 28일부터 이틀간 진행된다.‘숨은 깊게! 손은 빠르게! 뇌는 비우게!’라는 슬로건 아래 바쁜 일상에 지친 현대인들에게 온전한 휴식을 제공하는 치유형 프로그램이다.참가자들은 각자 뜨개질멍과 글멍을 통해 스스로를 돌보고 나와 같은 취향의 사람들과 만나며 새로운 정원 치유를 경험할 수 있다.이 행사는 새로운 형태의 정원 휴식 프로그램으로 주목받으며 사전 모집이 조기 마감될 정도로 높은 관심을 얻었다.순천시는 행사 참여자에게 지역사랑상품권을 페이백 형태로 제공해 지역 상권 활성화에도 기여할 예정이다.다음 달 초 봄꽃이 만개하는 시기에는 ‘가든피크닉’이 열린다.스페이스 허브의 탁 트인 잔디밭에 앉아 꽃들에 파묻혀 사랑하는 사람들과 도시락을 즐기는 이 행사는 봄을 그대로 담았다.봄날과 어울리는 어쿠스틱 공연, 봄꽃 화관 만들기 등 봄의 따스함을 시각화한 프로그램과 ‘나만의 봄 도시락 자랑하기’ 이벤트도 마련돼 즐거움을 더할 예정이다.해당 행사는 24일부터 온라인 선착순 100팀을 모집한다.마지막으로 봄의 절정을 장식할 ‘튤립왔나봄’은 순천만국가정원의 봄을 대표하는 튤립을 중심으로 펼쳐진다.이미 정원 곳곳에는 튤립이 피어나고 있고, 4월에는 약 150만본의 튤립이 활짝 피어나 장관을 이룰 예정이다.이 행사는 형형색색의 튤립이 어우러진 네덜란드 정원을 배경으로 4월 둘째 주 방문객들에게 잊지 못할 봄날의 추억을 선사할 계획이다.김선순 순천시 정원도시센터장은 “봄철은 가장 많은 관람객이 찾는 시기인 만큼 다양한 테마 행사를 통해 방문객들에게 오감을 만족시키는 추억을 선사할 계획이다”며 “정원을 찾는 관람객들이 주변 상권으로 이어져 지역 경제에도 활력이 더해지길 기대한다”고 밝혔다.순천 최종필 기자