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수원시-유관 기관-기업, ‘하늘 편의점과 함께하는 광교산책길 드론배송’ 협약 체결

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안승순 기자
수정 2026-03-24 14:36
입력 2026-03-24 14:36
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24일 수원시·수원영통경찰서·수원소방서·(주)드론스쿨인터네셔널이 ‘드론 실증도시 구축 사업’ 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)
24일 수원시·수원영통경찰서·수원소방서·(주)드론스쿨인터네셔널이 ‘드론 실증도시 구축 사업’ 협약 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (수원시 제공)


수원특례시(시장 이재준), 수원도시재단, 수원영통경찰서, 수원소방서, ㈜드론스쿨인터네셔널은 24일 더함파크에서 ‘드론 실증도시 구축 사업’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다.

협약에 따라 각 기관은 ▲드론 실증도시 구축을 위한 협력체계 마련 ▲드론 배송 서비스 운영·기술 실증 ▲드론 비행 안전관리·시민 안전 확보 ▲사고 대응 모의훈련, 비상 대응체계 구축 ▲사업 홍보·성과 확산 등에 협력한다.

수원시는 사업을 총괄하고 행정 지원을 한다. 수원도시재단은 인프라 구축과 운영 지원을 담당하고, 수원영통경찰서와 수원소방서는 드론 비행 안전관리와 사고 대응에 협력한다. ㈜드론스쿨인터네셔널은 드론 배송 운영과 플랫폼 구축 등 사업화를 추진한다.



수원시가 국토교통부 주관 ‘2026년 드론 실증도시 구축 사업’ 공모에 선정돼 진행하는 ‘하늘 편의점과 함께하는 광교산책길 드론 배송 서비스’ 실증사업과 연계해 추진한다. 시는 광교호수공원과 광교저수지 일원에 드론 이착륙장 등 거점 2곳과 배달점 8곳을 설치하고, 시민이 모바일로 주문한 식음료와 비상 물품을 드론으로 배송할 계획이다.

안승순 기자
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