메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

“금천구 소상공인 DDP로 오세요”

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-03-24 15:51
입력 2026-03-24 15:51

소상공인 힘보탬 박람회 참가
창업부터 재도전까지 1대1 맞춤

이미지 확대
서울 금천구 제공
서울 금천구 제공


서울 금천구는 소상공인을 지원하기 위해 서울시 주관 ‘2026년 소상공인 힘보탬 박람회’에 참가한다고 24일 밝혔다. 박람회는 이달 26일과 27일 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다.

박람회에선 금융·판로·교육 등 소상공인에게 필요한 정책 안내가 이뤄진다. 행사장은 ▲성장 보탬관 ▲매출 보탬관 ▲역량 보탬관 ▲정보 보탬관 등 4개 공간으로 구성된다. 상담부터 판로 지원, 정책 안내까지 단계별 맞춤 지원이 이뤄진다.

구는 행사 기간 ‘찾아가는 소상공인희망센터’ 부스를 운영한다. 창업, 성장, 위기, 재도전 등 단계별 지원사업을 통합 안내하고 1대1 맞춤 상담을 제공할 계획이다.

특히 ▲금천형 소상공인 특별 무이자 융자지원 ▲소상공인 맞춤형 컨설팅 및 시설개선 ▲중장년 소상공인 디지털 전환 지원 ▲폐업 및 재도전 지원 등 주요 사업을 중심으로 현장에서 직접 설명하고, 리플릿 등 안내자료도 제공한다.

또 현장에서는 QR코드를 활용한 간편 설문조사를 실시한다. 설문을 통해 소상공인의 애로사항과 정책 수요를 모으고, 이후 대상별, 경영단계별로 분석해 지원사업 확대와 제도 개선에 반영할 계획이다.
봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상
서울시의회 바로가기
thumbnail - 봉양순 서울시의원, 노원소방서 식당 증축 기여 공로패 수상

이번 박람회를 통해 정책 안내에 그치지 않고, 현장의 의견을 정책으로 연결하는 ‘양방향 지원 체계’를 강화한다는 방침이다. 구 관계자는 “현장에서 바로 도움을 주는 실질적인 지원과 함께 소상공인의 목소리를 정책에 반영하는 데 중점을 두고 있다”며 “체감도 높은 맞춤형 지원을 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

김동현 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
금천구가 박람회에서 운영하는 부스의 명칭은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기