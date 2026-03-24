뽀송한 이불에 담은 따뜻한 마음, 순천 왕조1동의 특별한 봄…이불 1000채 세탁

왕조1동 주민자치회, 독거노인·경로당 세탁 지원사업 전개

이미지 확대 순천시 왕조1동 주민자치회가 추진 중인 ‘뽀송뽀송 이불 세탁 지원사업’이 지역사회에 훈훈한 감동을 전하고 있다.

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순천시 왕조1동 주민자치회가 주민세 환원사업의 일환으로 추진 중인 ‘뽀송뽀송 이불 세탁 지원사업’이 지역사회에 훈훈한 감동을 전하고 있다.지난해 높은 주민 만족도를 바탕으로 올해 확대 추진된 사업이다. 약 330세대가 참여하고 총 1000채의 이불 세탁을 목표로 진행되고 있다. 관내 독거노인 세대와 경로당을 대상으로 가구당 이불 3채를 세탁 지원한다. 예산 1500만원을 투입해 겨우내 사용한 이불을 깨끗하게 세탁하는 등 어르신들의 위생과 건강을 챙기는 생활밀착형 복지사업으로 평가받고 있다.이불 수거는 마을 경로당과 아파트 관리사무소를 중심으로 진행한다. 주민자치위원 42명은 23일과 24일 이틀간 현장을 누비며 직접 수거에 나섰다. 개인 자가용과 트럭을 동원해 무거운 이불을 옮기는 작업이 이어졌고, 차량에 이불을 싣고 내리는 분주한 움직임 속에서도 현장에는 웃음이 끊이지 않았다.정창현 왕조1동 주민자치회장은 “어르신들께서 포근한 이불로 따뜻한 봄을 맞이하시길 바라는 마음으로 준비했다”며 “앞으로도 주민들이 체감할 수 있는 주민세환원사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.신혜정 왕조1동장은 “바쁜 일정 속에서도 적극적으로 참여해 주신 주민자치위원들께 깊이 감사드린다”며 “주민과 행정이 함께하는 따뜻한 공동체를 만들어가겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자