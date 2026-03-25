소리의 고장 보성군, 제28회 서편제보성소리축제···5월 2~4일

외국인부 신설·명창부 시상금 5000만원 확대

이미지 확대 제28회 서편제보성소리축제 포스터

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보성군이 대한민국 대표 전통예술 축제인 ‘제28회 서편제보성소리축제’를 오는 5월 2일부터 4일까지 보성군 일원에서 개최한다.군이 주최하고 서편제보성소리축제추진위원회가 주관한다. 외국인부 신설과 명창부 시상금 상향 등 경연 체계 개편과 국제 참여 확대를 통해 글로벌 축제로 확장했다.외국인부는 올해 처음 도입된 부문이다. 판소리를 배우는 외국인들이 공식 경연 무대에 참여할 수 있도록 마련됐다. 이를 통해 전통예술의 국제 교류를 활성화하는 계기가 될 것으로 기대된다.또 판소리 최고 권위 부문인 명창부 대상 시상금을 5000만원으로 상향했다. 전국 소리꾼들의 참여를 확대하고 경연 수준을 높이는 요인으로 작용할 것으로 전망된다.이 기간 판소리 및 고수 경연대회를 중심으로 국내 정상급 국악인의 공연이 펼쳐진다. 판소리 다섯 바탕 체험과 전통문화 만들기 체험 등을 통해 관람객 참여형 콘텐츠를 확대했다.참가 신청은 4월 1일부터 27일까지다. 판소리와 고수 전 부문에 걸쳐 전국 및 해외 참가자들이 참여할 수 있다.군 관계자는 “외국인부 신설과 명창부 시상금 확대를 통해 서편제보성소리축제가 세계 속 전통예술 축제로 성장하는 기반을 더욱 공고히 하겠다”라며 “다양한 공연과 체험을 통해 관람객 누구나 즐길 수 있는 축제가 되도록 준비하겠다”고 밝혔다.한편 ‘제28회 서편제보성소리축제’ 열리는 기간인 5월 1일부터 5일까지 보성군 일원에서는 ▲제49회 보성다향대축제 ▲보성군민의 날 ▲보성녹차마라톤대회 ▲어린이날 행사 ▲일림산철쭉문화행사 ▲서편제보성소리축제 등 다양한 문화·관광 축제가 함께 열린다.보성 최종필 기자