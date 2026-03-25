안양시·안양과천상의, 세쌍둥이·일곱째 자녀 출생가정 축하 방문

경기 안양시와 안양과천상공회의소가 25일 지난해 말 세쌍둥이를 출산한 동안구의 한 가정과 일곱째 자녀를 출산한 만안구의 한 가정을 축하 방문했다.
동안구 범계동의 가정은 지난해 12월 세쌍둥이를 출산해 다자녀 가정이 됐고, 만안구 안양6동의 가정은 지난해 11월 일곱째 자녀를 출산했다.
두 가정은 안양시 출산 지원에 관한 조례에 따라 각각 1600만원, 1000만원의 출산지원금을 분할 지급받을 예정이다.
이와 별도로 안양과천상공회의소는 각 가정에 3년간 매월 30만원씩 총 1080만원의 후원금을 지원하기로 했다.
최대호 안양시장은 “출산율이 점진적인 회복세를 보이는 가운데, 다자녀 가정은 우리 사회의 지속가능성을 보여주는 큰 축복”이라며 “앞으로도 출산과 양육에 대한 지원 정책을 지속 추진할 예정”이라고 밝혔다.
안양과천상의 배해동 회장은 “새로운 생명이 태어난 것을 진심으로 축하드린다”며 “앞으로도 기업과 지역사회가 힘을 모아 아이 키우기 좋은 환경을 만드는 데 솔선수범하겠다”고 말했다.
시는 출산지원금 외에도 산후조리비, 첫만남이용권, 임신축하금, 아이좋아 행복꾸러미 등 다양한 출산·양육 지원 정책을 펴고 있다.
안승순 기자
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