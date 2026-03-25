전남도, ‘행정통합 비용 500억 원’ 추경 반영 건의

지방재정 부담 한계, 행정 통합 성공 위해 국가 투자 필요 강조

이미지 확대 황기연 전라남도지사 권한대행이 윤호중 행정안전부 장관과 25일 장성로컬푸드 첨단직매장을 방문, 관계자들과 기념촬영을 하고 있다.

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전라남도가 25일 전남광주통합특별시 출범을 앞두고 도농상생과 산업 협력 현장 점검차 전남·광주를 방문한 윤호중 행정안전부 장관에게 ‘행정통합 비용 500억원’의 추경 반영을 건의했다.황기연 전남도지사 권한대행은 광주일가정양립지원본부에서 열린 ‘전남광주통합특별시 출범 준비 합동 워크숍’에서 윤 장관에게 지방 주도 성장의 상징적 출발점인 행정통합의 성공적 추진을 위해 비용이 발생하는데, 지방재정으로 부담하는 데 한계가 있으므로 국가균형발전 정책의 실행 비용으로 국가 투자가 필요하다는 점을 강조했다.이어 통합비용의 국고 지원이 없으면 행정 공백과 민원 서비스 혼란 등 행정통합 동력 약화가 우려됨에 따라 정부 추경 국회 심의 과정에 ‘행정통합 비용 500억원’이 반영되도록 적극 지원해 줄 것을 요청했다.워크숍에 앞서 윤 장관은 이날 광주 북구의 장성로컬푸드 첨단직매장, 함평 빛그린국가산단, 영광 통합돌봄 간담회 등 현장을 살피며 전남·광주 행정통합을 통한 지역 경쟁력 강화 의지를 내비쳤다.이날 방문은 행정구역의 경계를 넘어 실질적 상생과 협력이 이뤄지는 현장을 확인하고, 통합특별시 출범이 가져올 경제·산업·생활 전반의 변화를 공유하는 자리였다.윤 장관은 장성로컬푸드 첨단직매장에서 “광주에서 장성의 신선한 농산물을 접하면서 전남과 광주가 하나의 생활권임을 확인할 수 있었다”며 “직매장은 광주시민에게는 안전한 먹거리를, 장성 농가에는 안정적 판로를 제공하는 상생 거점이자 광역 협력의 모범 사례”라고 밝혔다.이어 “행정통합 역시 단순한 행정구역의 결합을 넘어 경제·산업·생활·복지 등 전 분야에서 주민 삶의 질을 높이는 방향으로 추진하겠다”고 덧붙였다.무안 류지홍 기자