완도군, 청정 바다 보전 힘쓴다!

해양쓰레기 수거부터 운반, 처리까지 체계화 시스템 구축

이미지 확대 완도군이 어장 정화선을 활용해 해양 쓰레기를 수거하고 있다.

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전남 완도군이 청정 바다 보전을 위해 올해 총 70억 원을 들여 해양 쓰레기 수거·처리 사업을 추진한다.이번 사업은 해마다 해류를 타고 유입되는 외래 쓰레기와 조업 중에 발생하는 폐어구 등 해양 환경 저해 요인을 근본적으로 해결하기 위해 결정됐다.군은 쓰레기 수거 차원을 넘어 발생부터 수집, 운반, 처리까지 전 과정을 체계화하는 시스템 구축과 함께 해양 환경 개선 사업도 이어갈 방침이다.주요 사업으로는 패각 친환경 처리 지원과 해양 쓰레기 정화, 조업 중 인양 쓰레기 수매, 해양 쓰레기 선상·육상 집하장 설치, 양식 어장 정화, 무인도 해양 쓰레기 수거·처리, 바다 지킴이 365 기동대 운영 등이다.완도군은 지난해에도 친환경 정화 운반선을 동원해 6개 읍면의 16개 도서 지역을 순회하며 400톤의 해양 쓰레기를 수거해 접근이 어렵고 인력으로는 한계가 있던 무인 도서의 해상 부유 쓰레기 문제를 해결하는 데 큰 역할을 했다.군 관계자는 “해양 환경 보전은 어민들의 소중한 생활 터전을 가꾸는 일이자 미래 세대에 물려줄 자산을 지키는 일이다”며 “앞으로도 청정 바다 보전을 위한 다양한 사업을 발굴, 추진해 나가겠다”고 밝혔다.완도 류지홍 기자