메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

완도군, 청정 바다 보전 힘쓴다!

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
류지홍 기자
류지홍 기자
수정 2026-03-26 09:53
입력 2026-03-26 09:53

해양쓰레기 수거부터 운반, 처리까지 체계화 시스템 구축

이미지 확대
완도군이 어장 정화선을 활용해 해양 쓰레기를 수거하고 있다.
완도군이 어장 정화선을 활용해 해양 쓰레기를 수거하고 있다.


전남 완도군이 청정 바다 보전을 위해 올해 총 70억 원을 들여 해양 쓰레기 수거·처리 사업을 추진한다.

이번 사업은 해마다 해류를 타고 유입되는 외래 쓰레기와 조업 중에 발생하는 폐어구 등 해양 환경 저해 요인을 근본적으로 해결하기 위해 결정됐다.

군은 쓰레기 수거 차원을 넘어 발생부터 수집, 운반, 처리까지 전 과정을 체계화하는 시스템 구축과 함께 해양 환경 개선 사업도 이어갈 방침이다.

주요 사업으로는 패각 친환경 처리 지원과 해양 쓰레기 정화, 조업 중 인양 쓰레기 수매, 해양 쓰레기 선상·육상 집하장 설치, 양식 어장 정화, 무인도 해양 쓰레기 수거·처리, 바다 지킴이 365 기동대 운영 등이다.

완도군은 지난해에도 친환경 정화 운반선을 동원해 6개 읍면의 16개 도서 지역을 순회하며 400톤의 해양 쓰레기를 수거해 접근이 어렵고 인력으로는 한계가 있던 무인 도서의 해상 부유 쓰레기 문제를 해결하는 데 큰 역할을 했다.

군 관계자는 “해양 환경 보전은 어민들의 소중한 생활 터전을 가꾸는 일이자 미래 세대에 물려줄 자산을 지키는 일이다”며 “앞으로도 청정 바다 보전을 위한 다양한 사업을 발굴, 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

완도 류지홍 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
완도군의 올해 해양 쓰레기 수거·처리 사업 예산은?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기