강동구 ‘아이맘 강동 실내놀이터’ 봄 맞이 새단장

이미지 확대 서울 강동구 천호2동 강동 아이맘 실내놀이터에 조성된 벚꽃웨딩존

강동구 제공

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서울 강동구는 봄을 맞아 아이맘 강동 실내놀이터 8곳을 새롭게 단장했다고 26일 밝혔다. 이번 봄바람 놀이터는 아이들과 가족이 안전하고 즐겁게 어울리면서 봄의 분위기를 느낄 수 있도록 기획됐다.다양한 소품으로 놀이를 할 수 있는 ‘봄바람 놀이터존’, 화사한 봄꽃 장식을 배경으로 단란한 가족사진을 찍을 수 있는 ‘봄 빛 포토존’, 봄과 관련된 만들기 키트를 즐길 수 있는 ‘봄내음 체험존’을 운영해 가족 단위 방문객에게 즐길 거리를 제공할 예정이다.아이맘 강동 천호2동점에는 자연을 느낄 수 있는 ‘황토 밟기 존’, 예쁜 턱시도와 드레스를 입고 사진을 찍을 수 있는 ‘벚꽃 웨딩 존’, 4월 5일 식목일을 맞아 모형 화분에 조화를 심는 ‘오늘은 나무 심는 날 존’을 마련했다.‘살랑살랑~ 봄바람 놀이터’는 오는 4월 11일(토)까지 운영되며, 매주 화요일 오전 9시에 아이맘 강동구 홈페이지 또는 우리동네키움포털에서 예약 가능하다. 미취학아동 기준 이용료는 2000원이다.이수희 구청장은 “햇살 좋은 봄날, 아이와 부모가 함께 웃고 뛰놀 수 있는 안전하고 포근한 공간을 마련하고자 체험형 놀이터를 마련했다”라며 “앞으로도 계절과 주제에 맞는 다양한 프로그램으로 아이 키우기 좋은 강동, 부모와 아이 모두가 행복한 강동을 만들어 가겠다”고 밝혔다.박재홍 기자