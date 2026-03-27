“버스도 불러서 타세요” 동작구, 서울 최초 ‘동작콜버스’ 도입

사당4동 일대 수요응답형 교통수단 도입

4월 시범운영 기간까지 무료 승차 혜택

정식운영시 마을버스 수준 요금 책정

이미지 확대 박일하(왼쪽 두번째) 동작구청장이 지난 16일 사당4동 주민들과 함께 동작콜버스를 시승하고 있다.

동작구 제공

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서울 동작구는 가파른 구릉지와 좁은 도로 여건으로 버스 이용이 불편했던 사당4동 일대에 주민 맞춤형 호출 버스인 ‘동작CALL(콜)버스’를 도입하고 지난 17일부터 시범 운행을 시작했다고 27일 밝혔다.동작콜버스는 정해진 노선을 따라가는 기존 버스와 달리, 승객이 스마트폰 앱(동작콜버스 앱)을 통해 호출하면 인공지능(AI)이 실시간 최적 경로를 안내해 승객을 찾아가는 수요 응답형 교통수단(DRT)이다.이번 DRT 도입은 주민 불편 해소를 위한 구의 꾸준한 노력에 따른 것이다. 사당4동은 가파른 오르막길과 좁은 도로 여건상 마을버스 노선 신설이 어려워 주민들이 불편을 겪어 왔다. 이에 구는 DRT 플랫폼업체(씨엘모빌리티), 운수사업자와 컨소시엄을 구성해 지난해 국토부 ‘2025 스마트도시 규제 샌드박스’ 공모에 참여해 규제 특례 승인과 함께 공모사업비 5억원을 확보했다.구는 오는 4월까지 시범운영 기간을 갖고 모든 승객에게 무료 승차 혜택을 제공한다.시범운영 기간이 종료된 후에도 주민들이 경제적인 요금 체계를 누릴 수 있도록 시와 협의해 기존 마을버스와 동일한 환승할인 체계를 구축했다. 향후 정식 운영 시 이용 요금은 현행 마을버스 수준인 성인 1200원 (청소년 600원, 어린이 400원)으로 책정됐으며, 지하철 및 시내 버스 환승 시에도 기존과 동일한 할인 혜택이 적용된다.운행 구간은 남성역을 포함한 기존 마을버스 정류장 7곳에 사당종합복지관, 한옥카페R1, 남성중학교 등 주요 생활거점에 마련된 가상 정류장 13곳을 더해 총 20개 지점이다.박일하 구청장은 “동작콜버스는 교통 소외 지역이었던 사당4동 주민분들의 간절한 염원을 풀기 위해 규제의 벽을 허물고 얻어낸 값진 결실” 이라며 “그동안 교통 불편을 겪었던 주민분들이 이제는 편리하게 대중교통을 이용하며 일상의 변화를 체감하시길 바란다” 고 밝혔다.박재홍 기자