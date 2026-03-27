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종로구, 2년 연속 ‘적극행정’ 우수기관 선정

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유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-03-27 13:57
입력 2026-03-27 13:57

행정안전부 주관 적극행정 종합평가

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2025 하반기 종로 굿라이프 챌린지. 종로구 제공
2025 하반기 종로 굿라이프 챌린지.
종로구 제공


서울 종로구는 2025년에 이어 2026년에도 ‘우수기관’으로 선정됐다고 27일 밝혔다.

행정안전부가 주관한 ‘적극행정 종합평가’에서 기존의 관행을 넘어 창의적인 행정을 선도하고 구민 삶의 질을 높이는 정책을 펼쳐 온 점이 좋은 평가를 받았다고 구는 설명했다.

평가는 전국 243개 지방자치단체가 대상이다. 제도 개선, 협업 강화, 이행 성과 및 주민 체감도 등 18개 세부 지표를 평가한다.

구는 주민이 체감할 수 있는 적극 행정의 모범 사례를 발굴하고, 적극 행정을 추진한 공무원에게 성과급 최고 등급, 특별휴가 부여 등 파격적인 인센티브를 제공해 왔다.

대표 사업으로는 교통 취약 지역인 부암동, 평창동 일대 미술관 등 각종 문화 시설을 연결해 접근성을 개선한 ‘종로 아트버스’, 고령화 사회에 대응해 홀몸 어르신의 사회적 고립과 외로움을 완화하고 친구 만들기를 도운 ‘종로 굿라이프 챌린지’가 있다.

정문헌 구청장은 “이번 성과는 직원들의 헌신과 열정이 만들어 낸 결과”라며 “앞으로도 기존의 틀을 넘어서는 창의적이고 실효성 있는 행정을 선도하며 구민과 상생하고 공생하는 종로를 만들겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
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