동대문구, AI 활용한 공공주택 관리법 교육 시작

관리사무소장 대상…회의록·공지문 작성 등

미리캔버스·NotebookLM 등 활용 교육

이미지 확대 공동주택 관리사무소장 대상 교육.

동대문구 제공

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서울 동대문구는 공동주택 관리사무소장을 대상으로 생성형 인공지능(AI) 활용 교육을 실시한다고 27일 밝혔다.‘공동주택 관리 역량 강화 교육’은 오는 31일 구청에서 시작한다. 자치구 최초로 생성형 AI 활용법을 도입해, 반복 업무를 줄이고 행정의 정확성과 처리 속도를 높이기 위해 마련됐다.그동안 관리사무소 업무는 법령 확인, 회의록 작성, 공지문 제작 등 수작업에 의존하는 경우가 많았다. 이로 인해 업무 부담이 크고, 절차 오류나 민원 대응에 한계가 있다는 지적이 이어져 왔다. 구는 이러한 문제를 개선하기 위해 AI 기반 업무 방식 전환에 초점을 맞췄다.이번 교육에서는 미리캔버스, NotebookLM 등 AI 도구를 활용해 법령 검색, 회의 기록, 공지문 작성 등 주요 업무를 보다 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 실무 활용 방법을 집중적으로 다룬다.현장 밀착형 실무 교육도 함께 진행된다. 전문인력인 주택관리사가 직접 교육을 맡아, 관리주체가 자주 실수하는 사례를 중심으로 ▲입주자대표회의 임원 선출 절차 미비 ▲K-apt 입찰공고 및 적격심사 계산 오류 등 주요 사례와 예방 방안을 안내할 예정이다. 또한 동대문소방서와 협력해 공동주택 화재 사례와 피난 행동요령 등을 교육하여 안전관리 역량 강화에도 나선다.이필형 구청장은 “AI를 활용한 이번 교육이 업무 부담을 줄이고 보다 신뢰받는 공동주택 관리 문화로 나아가는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.한편 구는 이번 1차 교육(용두·청량리 등 45개 단지)을 시작으로 오는 6월 나머지 46개 단지를 대상으로 2차 교육을 이어갈 계획이다.유규상 기자