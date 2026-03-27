청소년이 묻고 청소년이 만든다… 금천구 청소년의회 개원

28일 금천구의회 본회의장에서 시작

이미지 확대 지난해 3월 열린 서울 금천구 청소년의회 개원식에서 참가자들이 기념 사진을 찍고 있다.

서울 금천구 제공

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서울 금천구는 28일 토요일 금천구의회 본회의장에서 ‘제11대 금천구 청소년의회 개원식’을 개최한다고 27일 밝혔다.청소년의회는 청소년이 지역사회의 구성원으로서 의정에 참여하고 의견을 제시할 수 있도록 운영되는 참여기구다. 청소년의 민주 시민 역량을 키우고 의정 참여 경험을 확대하기 위해 마련됐다.제11대 청소년의회는 금천구에 거주하거나 관내 학교에 재학 중인 청소년으로 구성됐다. 주요 활동으로는 ▲민주시민교육과 의회 기능을 배우는 ‘금천을 배우자’ ▲주민참여예산과 정책을 살펴보는 ‘금천을 살펴보자’ ▲청소년 참여기구 간 교류를 위한 ‘금천으로 모이자’ ▲정책 발굴과 실천 프로젝트를 진행하는 ‘금천을 그리자’ ▲정책과 조례를 제안하는 ‘금천을 제안하자’ 등 단계별 의정활동 프로그램이 운영된다.특히 8월에는 ‘금천ON: 청소년이 묻고, 금천이 답하다’가 운영된다. 구는 이 프로그램을 통해 청소년이 직접 지역사회에 질문하고 의견을 제시하는 소통의 장을 마련할 계획이다. 연말에는 의정보고회를 열어 한 해 동안의 활동 성과를 공유하고, 청소년의 시각에서 발굴한 정책 및 조례를 제안한다.정효림 청소년의회 10대 의장은 “작년에 참여했던 경험이 생활 속 민주주의를 이해하는 계기가 됐다”라며, “올해는 금천을 더 깊이 배우고 직접 정책을 제안하는 활동을 해보고 싶다”라고 밝혔다.구 관계자는 “청소년의회 활동이 청소년들이 지역사회의 주체로 성장하는 소중한 경험이 되길 바란다”라며 “앞으로도 청소년의 다양한 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 적극 지원하겠다”라고 말했다.김동현 기자