호남 최초 여자프로축구팀, ‘강진스완스(SWANS)’ 창단

4월 개막전·5월 첫 홈경기

7개월 대장정 돌입

이미지 확대 강진스완스 여자축구단

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전남 강진군을 연고지로 하는 ‘강진스완스(SWANS)’ 여자축구단이 공식 창단하고 2026시즌을 향한 힘찬 출발을 알린다.강진여자축구단은 지난 27일 강진 제1실내체육관에서 창단식 및 출정식을 갖고, 호남 최초 여자축구단 창단을 대내외에 공식 선언했다.창단식에는 대한체육회, 한국여자축구연맹, 전라남도 및 전라남도체육회 관계자와 지역 주요 인사, 군민 등이 참석해 구단 출범을 축하하고 선수단을 격려했다.이병돈 강진여자축구단 단장은 “지역민의 기대가 큰 만큼 강진을 대표하는 여자축구단으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다. 이어 “2026시즌에는 경쟁력 있는 경기력으로 지역의 위상을 높이고, 팬들에게 감동을 주는 팀이 되도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.강진여자축구단은 다음 달 4일 강원도 화천과의 WK리그 첫 경기를 시작으로 우승컵을 향한 7개월간의 대장정에 돌입한다. 오는 5월 5일에는 강진에서 첫 홈경기를 치를 예정이다.강진 최종필 기자