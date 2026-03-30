중랑구, 중화2동 태릉시장 입구에 여섯 번째 ‘딩가동’ 개관

이미지 확대 류경기 중랑구청장이 지난 27일 중화2동 딩가동 6번지 개소식에 참석했다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 지난 27일 중화2동에 여섯 번째 청소년 커뮤니티 공간 ‘딩가동 6번지’를 열고 기념행사를 개최했다고 30일 밝혔다. 행사에는 류경기 중랑구청장을 비롯해 청소년과 학부모 등 100여명이 참석했으며, 6번지 운영을 맡을 청소년운영위원회 위촉도 함께 진행됐다.6번지는 중화2동 도시재생 활성화 지역 내 태릉시장 입구에 연면적 333.27㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 프로그램실과 자유 공간, 다락방, 진로·심리 상담실, 옥상 테라스 휴게 공간 등을 갖췄다.딩가동은 청소년들이 자유롭게 모이고 쉬며 소통할 수 있도록 마련한 공간이다. 청소년과 주민들의 의견을 바탕으로 조성됐으며, 2020년 시작한 이후로 누적 22만 2000여명이 이용했다.각 공간은 청소년운영위원회를 중심으로 동아리 활동, 봉사 활동, 캠프, 상담 프로그램 등 다양한 활동을 자율적으로 운영하고 있다. 공간별로는 탄소 중립 캠페인, 발명 프로그램, 보드게임 활동, 학업 멘토링, 상담 프로그램 등 특성에 맞는 프로그램이 운영된다.딩가동은 화요일부터 토요일까지 운영되며, 운영 시간은 공간별로 다르다. 6번지는 평일 낮 12시부터 오후 9시까지, 토요일은 오전 10시부터 오후 7시까지 무료로 이용할 수 있다.류 구청장은 “앞으로도 청소년들이 다양한 꿈을 키울 수 있도록 공간과 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자