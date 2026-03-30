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찾아서 일한다… 금천구 적극행정 3년 연속 우수기관 선정

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김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-03-30 17:11
입력 2026-03-30 17:11
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금천구청사 전경. 금천구 제공
금천구청사 전경.
금천구 제공


서울 금천구는 행정안전부 주관 ‘2026 지방자치단체 적극행정 종합평가’에서 3년 연속 우수기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.

종합평가는 행안부가 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 지난 1년간 제도 개선, 지원·홍보·교육 활성화 노력, 우수사례 및 체감도 등 5개 항목, 18개 지표를 평가하는 제도다. 구는 그동안 적극행정 실행계획 수립, 적극행정위원회 운영, 사전컨설팅 제도 활성화 등 제도적 기반을 구축하고, 적극행정 공무원에 대한 보호 제도 마련 등을 실행해 왔다.

구는 이번 평가에서 금천01번 마을버스 운행 정상화, 금천구 건강장수센터 운영, 카카오톡 기반 안부 서비스 ‘온기ON톡’ 도입 등 구민이 체감할 수 있는 생활 밀착형 정책을 추진한 점이 평가에 긍정적으로 작용했다고 전했다.

구 관계자는 “3년 연속 우수기관 선정은 공직자 모두가 구민을 위한 적극행정을 꾸준히 실천해 온 결과”라며 “앞으로도 현장에서 구민이 체감하는 적극행정 문화를 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.

김동현 기자
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