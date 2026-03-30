담양군, 고흥군과 ‘고향사랑’ 상생 기부 실천

담양군-고흥군, ‘고향사랑’으로 맺은 특별한 인연

주민복지과·문화체육과 직원 50명, 자발적 참여

이미지 확대 전남 담양군 주민복지과와 고흥군 문화체육과 직원들이 지난 26일 고향사랑 상생 기부를 실천하고 기념 촬영을 하고 있다. (담양군 제공)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전남 담양군 주민복지과와 고흥군 문화체육과 직원들이 지역 간 상생 발전과 기부 문화 확산을 위해 상호 기부를 진행했다.양 군은 각 기관에서 각각 25명씩, 총 50명의 직원이 참여해 각 지자체에 250만원씩 총 500만원을 상호 기탁했으며, 공직자들이 자발적으로 뜻을 모아 이뤄져 의미를 더했다고 30일 밝혔다.정선미 담양군 주민복지과장은 “이번 상호 기부가 고향사랑기부제 활성화에 기여하길 바란다”며 “앞으로도 고흥군과 지속적인 협력 관계를 이어가며 양 지자체의 발전을 위해 노력하겠다”고 말했다.한편 담양군과 고흥군은 이번 기부를 시작으로 복지·문화 분야의 민간 교류를 확대하는 등 ‘상생 협력의 파트너십’을 더욱 공고히 해 나갈 계획이다.임형주 기자