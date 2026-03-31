영광군, 물무산 행복숲 ‘맨발 황톳길’…4월 1일 재개장

영광 물무산 행복숲, 맨발황톳길 4월 1일 재개장

걷기만 해도 치유되는 자연 속 힐링공간 본격 운영

이미지 확대 전남 영광 ‘물무산 행복숲 맨발 황톳길’ 재개장을 앞두고 보강 작업을 하고 있다. (영광군 제공)

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전남 영광군은 자연 속에서 건강한 휴식과 치유의 삶을 제공하기 위해 조성한 ‘물무산 행복숲 맨발 황톳길’을 4월 1일부터 재개장해 10월 31일까지 운영한다고 31일 밝혔다.이번에 개장하는 맨발 황톳길은 묘량면 덕흥리에 위치한 물무산 행복숲 내 핵심 체험시설로 ‘3代가 함께 걷고 즐기는 숲’을 주제로 조성됐다. 어린이부터 어르신까지 남녀노소 누구나 안전하고 편안하게 이용할 수 있는 것이 특징이다.황톳길은 총연장 2km 규모로 지난 겨울 동안 굳거나 유실된 기존 황토 위에 질 좋은 황토를 전 구간에 다시 깔았다. 황토의 부드러운 촉감과 온기를 직접 느낄 수 있는 질퍽구간 0.6km와 이용 편의성을 높인 마른구간 1.4km로 구성됐다. 이용자들의 취향과 목적에 따라 구간을 선택할 수 있어 체험 만족도를 높였다.특히 맨발로 황토를 밟으며 자연을 온전히 체험할 수 있는 이색 힐링 공간으로 입소문이 나면서 전국 각지에서 방문객의 발길이 꾸준히 이어지고 있다. 지난해에는 20만명이 방문하는 등 지역 대표 명소로 자리매김하고 있다.군은 이용객들의 편의를 위해 세족장 인근에 그늘막을 설치했다. 이어 야간 이용 시 안전을 위해 보안등을 추가로 배치하는 등 시설을 보강했다.영광군 관계자는 “물무산 행복숲 맨발 황톳길은 단순한 산책로를 넘어 건강과 치유를 동시에 누릴 수 있는 공간”이라며 “앞으로도 지속적인 관리와 보완을 통해 대한민국을 대표하는 맨발 걷기 명소로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.임형주 기자