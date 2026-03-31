“금천구 청소년 대표 다모여라”

금천구 청소년 대표 연합 발대식 개최
서울 금천구는 지난 28일 금천구청 대강당에서 ‘2026년 금천구 청소년 대표 연합 발대식’을 개최했다고 31일 밝혔다.
이번 발대식은 시립금천청소년센터, 구립독산청소년문화의집, 구립금천청소년문화의집, 금천구 학교밖청소년지원센터 꿈드림 등 4개 청소년 시설이 관내 청소년들의 자율적 참여와 주도적인 활동을 지원하기 위해 마련됐다.
구 청소년 참여기구와 금천구 청소년동아리연합회 소속의 청소년 180여명이 참여해 2026년 청소년 활동의 시작을 알렸다. 구체적으로 살펴보면 금천구 청소년성장지원협의체 위촉장 수여로 시작해 축하공연, 청소년 연합 활동 안내, 팀별 레크리에이션 활동, 청소년 간 네트워크 파티 등 다양한 프로그램이 진행됐다.
특히 청소년 간 네트워크 파티를 통해 금천구 청소년들이 자연스럽게 소통하며 협력 기반을 만들 수 있도록 도왔다. 구는 이번 발대식을 시작으로 청소년 연합축제, 청소년들이 지역사회 구성원으로서 느끼는 문제의식과 아이디어를 공유하는 정책토론회 ‘N개의 공론장’, 체육대회, 연말파티 등 청소년 주도의 다양한 연합활동을 추진할 계획이다.
이를 통해 구는 지역 청소년들의 지역활동 참여 기회를 늘리고 공동체 의식과 사회적 책임감을 함양할 수 있도록 지속적으로 지원할 것이라고 강조했다.
이번 발대식에 참석한 이예원 청소년은 “여러 청소년 시설에서 활동하는 친구들과 만나 ‘자치발광 : 자치기구가 모여 스스로 빛이 된다’라는 네이밍도 하고, 발대식을 함께 준비해 두근두근했다”라며 “금천구 청소년을 위한 다양한 활동을 펼치겠다”고 말했다.
김동현 기자
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