순천사랑상품권 4월 ‘최대 12% 혜택’

생활물가 안정·지역상권 회복 총력
순천시가 4월 한달간 순천사랑상품권 최대 12% 할인행사를 추진한다.
시는 최근 중동 사태 등 대외 불확실성에 따른 소비심리 위축으로 어려움을 겪는 지역경제에 활력을 불어넣고, 시민들에게는 실질적인 소비 혜택을 제공하기 위해 이번 행사를 마련했다.
지류상품권은 구매 시 10% 선할인이 적용된다. 모바일 순천사랑상품권은 10% 선할인에 더해 사용 금액의 2%를 후캐시백으로 제공해 최대 12%의 혜택을 받을 수 있다.
특히 4월은 봄철 나들이와 외식, 생활 소비가 늘어나는 시기로 순천사랑상품권 할인행사가 지역 내 소비 촉진의 마중물이 돼 침체된 상권 회복에도 도움이 될 전망이다.
시 관계자는 “최근 국제정세 불안과 물가 상승으로 시민들의 생활비 부담이 커지고, 소상공인들도 경영에 많은 어려움을 겪고 있다”며 “시민에게는 실질적인 도움이 되고, 소상공인에게는 매출 회복의 계기가 되길 바란다”고 밝혔다.
순천 최종필 기자
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