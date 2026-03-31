김 산 무안군수, 3선 출마 공식선언…“무안형 기본소득 도입하겠다“

김 산 무안군수 3선출마 선언…“무안형 기본소득 도입”

군 공항 이전, 군민 동의 등…3대 요구조건 관철 약속

전남·광주 광역행정통합 대비 ‘남악 주청사 사수’ 다짐

이미지 확대 김산 전남 무안군수가 31일 3선 출마를 공식 선언했다. (김산 선거사무실 제공)

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김 산 전남 무안군수가 31일 무안군 선거관리위원회에 예비후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동을 시작했다.더불어민주당 소속인 김산 군수는 이날 무안군청 3층 회의실에서 열린 출마 선언에서 “지난 8년간의 성과와 검증된 행정력을 바탕으로 무안을 전남의 수도를 넘어 대한민국 서남권의 핵심 거점 도시로 도약시키겠다”는 포부를 밝혔다.그는 선언문에서 지난 임기 동안 광주 군 공항 이전 문제 대응, 민생회복 지원금 지급, 국가농업 AX 플랫폼 구축 등 지역 경제와 미래 산업의 기틀을 다지는 데 매진해 왔음을 강조했다.특히 군 공항 문제와 관련해 “정부와 광주시, 전남도와의 끈질긴 협상 끝에 우리 군의 3대 요구조건이 담긴 공동합의문을 이끌어내는 등 대전환의 전기를 마련했다”고 평가했다.김 군수는 무안의 미래 100년을 책임질 7가지 핵심 현안과 비전을 제시했다.우선 군 공항 이전 후속 협의는 군민 동의를 최우선으로 하며, ‘특별한 희생에 따른 특별한 보상’ 원칙 아래 3대 요구조건을 면밀히 검증하고 이행할 것을 약속했다.전남·광주 행정통합과 관련해서는 ‘현 무안 남악 주청사’를 반드시 사수하고, 무안을 서남권 광역행정·에너지·물류 허브로 육성하겠다는 계획이다.재생에너지 주민참여형 모델을 통해 수익을 공유하고, 특히 군 공항 부지 내 대규모 태양광 단지를 조성해 군민 기본소득 재원으로 활용하겠다고 밝혔다.또한 RE100 국가산단과 반도체·첨단 로봇 산업을 연계해 청년 일자리가 풍부한 도시를 만들겠다고 강조했다.이와 함께 글로벌 K푸드 선도 도시 육성, 재난·생활·교통 등 3중 안전망 구축, 생애주기별 맞춤 복지를 확충해 군민 삶의 질을 더욱 높이겠다고 약속했다.최근 당내 경선을 앞두고 계속되는 흑색선전에 대해서는 단호한 입장을 밝혔다. 김 군수는 “악의적인 비방과 허위사실 유포에 대해 법률 검토를 마쳤으며, 고소·고발 등 강력한 법적 대응을 진행 중”이라며 “오직 정책과 비전으로 정정당당하게 군민의 선택을 받겠다”고 강조했다.마지막으로 그는 “행정의 관행보다 군민의 편익과 미래 가치를 앞세워 반드시 성과로 보답하겠다”며 무안군민들의 변함없는 지지와 성원을 호소했다.임형주 기자