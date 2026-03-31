국힘 서울 구청장 후보, 강남 김현기·송파 서강석 확정

6·3 지방선거 기초단체장 후보 확정

이미지 확대 김현기 전 서울시의회 의장

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국민의힘 중앙당 공천관리위원회(공관위) 6·3 지방선거 서울 강남구청장과 송파구청장 후보에 각각 김현기 전 서울시의회 의장, 서강석 현 송파구청장을 확정했다.이정현 공천관리위원장은 31일 서울 여의도 중앙당사 브리핑에서 “금일 서울 강남, 송파, 강서, 대구 달서구 4개 지역의 기초단체장 후보를 확정했다”며 이같이 밝혔다.강서구청장 후보는 김진선 전 강서구 부구청장 직무대리, 대구 달서구청장 후보는 김용판 전 의원을 확정했다. 이번 경선은 지난 29~30일 선거인단 투표(선관위 위탁경선 투표 및 ARS 투표)와 일반국민 여론조사(2개 기관, 각 500명) 결과를 50% 비율로 반영했다.최종 결과는 선거인단 투표 결과와 여론조사 수치를 선거인단 유효투표수, 후보별 가감산점을 적용해 확정했다.박재홍 기자