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국힘 서울 구청장 후보, 강남 김현기·송파 서강석 확정

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박재홍 기자
박재홍 기자
수정 2026-03-31 15:05
입력 2026-03-31 15:05

6·3 지방선거 기초단체장 후보 확정

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김현기 전 서울시의회 의장
김현기 전 서울시의회 의장


국민의힘 중앙당 공천관리위원회(공관위) 6·3 지방선거 서울 강남구청장과 송파구청장 후보에 각각 김현기 전 서울시의회 의장, 서강석 현 송파구청장을 확정했다.

이정현 공천관리위원장은 31일 서울 여의도 중앙당사 브리핑에서 “금일 서울 강남, 송파, 강서, 대구 달서구 4개 지역의 기초단체장 후보를 확정했다”며 이같이 밝혔다.

강서구청장 후보는 김진선 전 강서구 부구청장 직무대리, 대구 달서구청장 후보는 김용판 전 의원을 확정했다. 이번 경선은 지난 29~30일 선거인단 투표(선관위 위탁경선 투표 및 ARS 투표)와 일반국민 여론조사(2개 기관, 각 500명) 결과를 50% 비율로 반영했다.
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최종 결과는 선거인단 투표 결과와 여론조사 수치를 선거인단 유효투표수, 후보별 가감산점을 적용해 확정했다.

박재홍 기자
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