건강도 지키고 돈도 벌고… 금천구·민간 손잡고 친환경 청소차 기술 개발

미세먼지 고형화 장치·수소 노면 분진 청소차 시연

이미지 확대 서울 금천구가 민간기업과 함께 개발한 친환경 청소차량의 모습.

금천구 제공

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서울 금천구는 지난 3일 금천자원재활용처리장에서 와이제이산업과 공동 개발한 ‘수소 전기 노면 분진 청소차’와 ‘미세먼지 고형화 장치’의 시연회를 개최했다고 7일 밝혔다.이번 시연회에는 서울시 자치구 청소차 담당자, 현대자동차 관계자, 청소차 관련 업체 등이 참석했다.우선 수소 전기 노면 분진 청소차는 기존 경유 청소차가 따로 수행하던 노면 청소와 분진 흡입을 동시에 처리했다. 이 차는 환경부 기준(95%)을 크게 뛰어넘는 미세먼지 98.8%, 모래 99.7% 흡입 성능을 보여줬다. 특히 전국 최초로 흡입한 것을 쓰레기, 미세먼지, 초미세먼지 등 3단계로 분리해 수거하고 수거량을 실시간으로 확인할 수 있어 참석자들의 눈길을 끌었다.작업 소음은 경유차 대비 최대 9dB 낮아 주거지역 야간 운행도 가능하다. 구 관계자는 “살수장치 없이도 분진 확산을 완벽 차단하는 비산방지 기술로, 기존 청소차의 고질적 문제였던 동절기 결빙 및 운행 중단까지 해결했다”고 설명했다.미세먼지 고형화 장치는 청소차와 호스를 통해 연결해 도로에서 수거한 분진을 골프공 크기의 벽돌로 압축·배출하는 방식을 시연했다. 20초에 1개씩, 시간당 약 21㎏을 처리하는 성능을 선보였다.금천구와 와이제이산업은 이번 기술과 관련하여 수소 전기 노면 분진 청소차 특허 3건(등록 완료)과 미세먼지 고형화 장치 특허 1건(출원 진행 중) 등 총 4건을 확보했다. 해당 기술이 타 지자체에 판매되면 판매금액의 2%를 로열티로 금천구에 지급하는 업무협약도 체결했다.구 관계자는 “금천구가 개발한 친환경 기술이 서울시를 넘어 전국 자치구로 확산돼 더 깨끗하고 건강한 도시환경을 만드는 데 기여하길 바란다”고 밝혔다.김동현 기자