담양군, ‘문화요일 이짝저짝’ 운영…생활 밀착형 문화예술 프로그램

담양 곳곳에서 만나는 문화…‘문화요일 이짝저짝’ 운영

전통시장·관광지·생활공간 잇는 순환형 문화 프로그램

4월 매주 수요일, 5월부터 매월 1·3주 수요일, 마지막주 토요일

이미지 확대 전남 담양군이 운영하는 ‘문화요일 이짝저짝’ 홍보 포스터. (담양군 제공)

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담양군문화재단이 4월부터 10월까지 지역 곳곳을 무대로 한 생활밀착형 문화예술 프로그램 ‘문화요일 이짝저짝’을 풍성하게 선보인다.이번 문화행사는 지역문화진흥원이 주관하는 ‘구석구석 문화가 있는 날’ 공모사업에 선정된 것으로, ‘문화가 있는 날’이 2026년 4월부터 매주 수요일로 확대되면서 일상 속 문화 향유 기회가 한층 넓어졌다.‘문화요일 이짝저짝’은 전통시장과 관광지, 생활공간 등 담양 전역을 무대로 운영되는 순환형 프로그램이다. 정해진 공연장을 찾지 않더라도 주민과 방문객이 일상 속에서 자연스럽게 문화예술을 접할 수 있도록 기획됐다. 공연 중심의 프로그램을 넘어, 관람객이 직접 참여하는 체험형 콘텐츠를 함께 구성해 ‘보는 문화’에서 ‘함께 만드는 문화’로 확장한 점이 특징이다.프로그램은 담양시장과 소쇄원, 죽녹원, 메타세쿼이아길 등 담양군 주요 거점을 중심으로 총 23회 운영되며, 회당 1시간 내외로 구성돼 짧고 밀도 있게 진행된다. 운영은 4월 매주 수요일을 시작으로, 5월부터 10월까지는 매월 첫째, 셋째 주 수요일과 마지막 주 토요일에 이어진다.담양군문화재단 관계자는 “문화요일 이짝저짝은 일상 공간을 문화 공간으로 확장하는 데 의미가 있다”며 “군민과 방문객 모두가 부담 없이 문화를 접하고 즐길 수 있는 환경을 만들어가겠다”고 밝혔다.임형주 기자