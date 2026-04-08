담양군, 노후 상수도 정비 ‘전국 최우수 모델’…연간 30억 원 절감

노후 상수도 정비 사업 ‘전국 최우수 모델’로 우뚝

전국 지자체 설명회서 우수사례 발표…성과 공유

이미지 확대 전남 담양군이 지난 2일 기후에너지환경부가 주관하는 ‘2026년 노후 상수도 정비사업 지자체 설명회’에서 담양군의 혁신적인 상수도 현대화 성과를 발표하고 있다. (담양군 제공)

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전남 담양군이 환경부가 주관하는 ‘2026년 노후 상수도 정비사업 지자체 설명회’에서 담양만의 혁신적인 상수도 현대화 성과를 발표해 큰 호응을 얻었다고 8일 밝혔다.군은 전국 자치단체 상수도 관계자들이 참석한 이번 발표에서 지난 2019년부터 6년간 총사업비 279억 원을 투입해 일궈낸 성과를 상세히 설명했다.주요 사례로는 구역별 배수 시스템 구축과 관망 관리 기반 마련, 실시간 물 사용량 확인 시스템 도입을 통한 데이터 관리 등이 꼽혔다.또한 과학적인 수압 관리 체계를 도입해 실시간으로 수압을 측정하고 밤사이 최소 유량을 분석하는 등 체계적인 관리를 이어오고 있다.군은 이러한 현대화 사업을 통해 연간 약 145만 톤의 누수를 막고 있으며, 이는 수돗물 생산 원가 기준 연간 약 30억 원의 예산을 절감하는 수치다.군은 이번 성과를 발판 삼아 지난 2월 ‘2027년도 노후 상수도 정비사업’을 신청했다. 차기 사업에 선정되면 용면 용흥, 무정, 고서 지역 등 미정비 구역까지 사업을 확대해 군 전역에 고품질 상수도 서비스를 제공할 수 있다.군 관계자는 “이번 설명회는 담양의 물 관리 역량이 전국 최고 수준임을 다시 한번 입증한 자리였다”며 “앞으로도 적극적인 사업 발굴과 국비 확보를 통해 군민들이 안심하고 마실 수 있는 깨끗한 물 공급 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.임형주 기자