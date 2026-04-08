여수광양항만공사 사장에 최관호(60) 전 서울경찰청장···10일 취임식

전문성 부족 우려도 제기

이미지 확대 최관호 신임 여수광양항만공사 사장

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여수광양항만공사 신임 사장에 최관호(60) 전 서울경찰청장이 임명됐다.8일 여수광양항만공사에 따르면 해양수산부는 최근 공사 임원추천위원회에서 공모를 거쳐 추천한 후보 가운데 최 전 청장을 신임 사장으로 낙점했다. 공모에는 모두 18명이 지원했다. 임원추천위원회는 이 중 5명을 후보로 추천했다.최 사장의 임기는 2029년까지 3년이다. 경영 성과 등에 따라 1년 단위로 연임할 수 있다. 취임식은 10일 공사에서 열린다.전남 곡성군 출신으로 광주숭일고와 동국대 경찰행정학과를 졸업했다. 간부후보로 경찰에 입문해 전남경찰청장, 광주경찰청장, 경찰청 경무인사기획관, 서울특별시경찰청장 등을 역임했다.이번 인사를 두고 항만·해운 분야 경험이 없는 인사라는 점에서 전문성 부족 우려도 나온다. 여수항만공사 노동조합은 지난 2월 성명을 통해 해운·항만 전문가 선임을 요구하며 공정하고 투명한 인사 절차를 촉구한 바 있다.최 사장은 “국가의 관문으로서 항만은 공항과 비슷해 입국 관리, 안전 등 측면에서 경찰과 전문 영역이 맞닿아 있다”며 “관련 경험을 토대로 부족한 부분은 보완해 공공과 기업 간 이익의 균형을 맞춰가겠다”고 밝혔다.광양 최종필 기자