상도역에 동작구 첫 스크린파크골프장 개장

3개 스크린타석과 휴게시설 갖춰

이미지 확대 박일하(오른쪽) 동작구청장이 지난 3일 상도역 스크린파크골프 스테이션에서 주민과 함께 스크린파크골프를 체험해보고 있다.

동작구 제공

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서울 동작구는 구 첫 스크린파크골프장인 상도역 스크린파크골프 스테이션(상도로 272 지하상가 1층) 문을 열었다고 8일 밝혔다.전날 정식 개장한 상도역 스크린파크골프 스테이션은 112.57㎡ 규모로, 최신 스크린 타석 3개와 휴게공간을 갖췄다.이번 사업은 평소 파크골프 수요는 높으나 부지 확보가 어려운 도심 환경의 한계를 극복하기 위해, 지하철역이라는 접근성 높은 공간을 생활체육 거점으로 재탄생시킨 ‘생활밀착형 행정’의 결과다.상도역 스크린파크골프 스테이션 운영 시간은 매주 화요일부터 일요일(오전 9시~오후 6시)까지며, 하루 4타임(타임당 90분)으로 운영한다. 타석당 정원은 4명으로, 한 타임 당 최대 12명이 이용 가능하다. 이용요금은 4000원이며, 동작구민은 50% 할인된 2000원에 이용할 수 있다. 예약은 서울시 공공서비스 예약 시스템을 통해 하면 된다.지난 3일 스테이션을 찾아 주민들과 함께 스크린파크골프를 체험한 박일하 구청장은 “스크린파크골프는 데이터 기반 연습을 통해 실력 향상은 물론 체력 부담 없이 즐길 수 있는 생활체육”이라며 “앞으로도 주민 누구나 가까운 곳에서 건강한 여가를 누릴 수 있도록 생활밀착형 체육시설 확충에 힘쓰겠다”고 밝혔다.박재홍 기자