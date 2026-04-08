메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

동대문구, 중증장애인 84가구에 ‘말로 켜는 스위치’ 지원

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
유규상 기자
유규상 기자
수정 2026-04-08 19:11
입력 2026-04-08 19:11

서울시 공모 선정, 2500만원 확보
스마트폰·인터넷 없이 음성 조명 제어

이미지 확대
동대문구청 청사 전경. 동대문구 제공
동대문구청 청사 전경.
동대문구 제공


서울 동대문구는 손 사용이나 이동이 어려운 중증장애인의 생활 불편을 줄이기 위해 ‘스마트 음성스위치’ 설치를 지원한다고 8일 밝혔다. 앞서 구는 서울시가 주관한 ‘2026년 장애인 복지 증진 공모사업’에 선정돼 사업비 2500만원을 확보했다.

스마트 음성스위치는 간단한 음성 명령만으로 조명을 켜고 끌 수 있는 보조기기로, 스마트폰이나 인터넷 연결이 필요하지 않아 통신요금 부담도 없다. 지원 대상은 지역 내 중증장애인 84가구다. 특히 기초생활수급자와 차상위계층 등 저소득 가구를 우선 선정해 설치를 지원한다.

이번 사업은 야간 이동이나 실내 생활에서 반복되는 불편을 줄이고, 중증장애인의 자립과 안전을 돕기 위해 마련됐다. 구는 이런 생활 속 불편을 덜기 위해 설치 후 사용법 교육과 사후관리까지 함께 진행할 계획이다.

한편 구는 이번 사업 외에도 전동보장구 수리비 지원, 전동보장구 안전보험 가입, 장애인보조기기 교부 등 장애인 생활 밀착형 지원을 이어가고 있다.


김용일 서울시의원, 제8회 서울시 뷰티산업육성위원회 참석
서울시의회 바로가기
thumbnail - 김용일 서울시의원, 제8회 서울시 뷰티산업육성위원회 참석

이필형 구청장은 “스마트 음성스위치 설치 지원은 첨단기술을 활용한 맞춤형 복지의 한 사례”라며 “장애인들이 더 안전하고 편리한 일상을 누릴 수 있도록 생활 밀착형 지원을 계속 넓혀가겠다”고 말했다.

유규상 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
동대문구가 스마트 음성스위치 설치 지원 사업비는?
많이 본 뉴스
정책·행정
지방자치
서울區政
고시채용
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기