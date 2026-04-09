한국철도 광주본부, 사회 공헌사업 ‘토닥토닥 영화관’…성료

지역 취약계층 위한 ‘토닥토닥 영화관’ 행사 성료

한부모가정 등 영화관람, 가족사진 촬영 추억 선물

이미지 확대 한국철도 광주본부는 8일 광주광역시 북구 소재 CGV용봉에서 지역 취약계층을 초청해 무료 영화 관람 행사 ‘토닥토닥 영화관’을 성황리에 마쳤다. (한국철도 광주본부 제공)

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한국철도 광주본부는 8일 광주광역시 북구 소재 CGV용봉에서 지역 취약계층을 위한 무료 영화 관람 행사 ‘토닥토닥 영화관’을 성황리에 마쳤다고 밝혔다.이 행사는 분기별로 운영되는 광주본부의 대표적인 사회공헌 프로그램으로 한부모가정과 취약 위기 가구 등 150여 명에게 영화 관람 기회를 제공하고, 가족 간 소통의 시간을 선물하고자 기획됐다.특히 이번 행사는 평일 저녁 시간에 운영해 퇴근 후 온 가족이 함께 영화관을 찾을 수 있도록 배려했다. 관람 전에는 가족사진 촬영을 진행해 참여자들에게 소중한 추억을 선물하며 행사의 의미를 더했다.이춘구 광주본부장은 “평소 바쁜 일상으로 가족과 함께할 여유가 부족했던 분들께 이번 행사가 작은 위로가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회와 협력하여 취약계층 가족들이 체감할 수 있는 따뜻한 사회공헌 활동을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 밝혔다.임형주 기자