‘한 끼 넘어 희망 전하다’···사랑의 밥차 분격 운영

2026년 상반기 사업 시작

이미지 확대 순천시자원봉사센터가 IBK기업은행과 함께 운영하는 ‘참! 좋은 사랑의 밥차’ 모습.

이미지 확대 순천시자원봉사센터가 IBK기업은행과 함께 운영하는 ‘참! 좋은 사랑의 밥차’ 모습.

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(사)순천시자원봉사센터가 IBK기업은행과 함께하는 ‘참! 좋은 사랑의 밥차’를 본격 운영한다.지난 7일부터 시작한 ‘참! 좋은 사랑의 밥차’는 순천시, IBK기업은행, 희망철도재단, 순천의료원 등이 협력해 운영한다. 지역 내 취약계층과 어르신에게 따뜻한 식사를 제공하는 나눔 사업이다. 이 사업은 무료 급식 제공에 그치지 않고 지역사회 공헌 활동과 재난·재해 구호 활동까지 연계해 추진하고 있다.현장에서는 식사 제공과 함께 문화공연, 의료지원, 체험 프로그램 등을 운영해 어르신들의 호응을 얻고 있다. 해피드림봉사단, 미로라인봉사단, 팔마음악봉사단, 동심7070, 한국철도공사 전남본부 봉사단이 함께한다. 또 순천시 여성민방위대, 동그라미봉사단, 비전라이온스클럽, 재향군인회 여성회, 자율방범연합회, 청소대장 등 지역 자원봉사단체도 참여해 나눔 활동에 힘을 보태고 있다.이신숙 순천시자원봉사센터장은 “사랑의 밥차를 통해 지역 내 소외된 이웃에게 따뜻한 한 끼와 함께 마음까지도 전할 수 있기를 바란다”며 “앞으로도 여러 기관과 협력해 지속적인 나눔 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.순천시 관계자는 “봉사자들의 정성과 헌신이 어르신들에게 큰 위로와 희망이 되고 있다”며 “앞으로도 민·관이 함께하는 나눔 활동을 적극 지원해 따뜻한 복지 도시 조성에 힘쓰겠다”고 전했다.순천 최종필 기자