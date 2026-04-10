해설사와 함께 하는 한강의 역사…서울시 ‘2026 한강역사탐방’ 개시

10일부터 한강이야기여행 홈페이지 선착순 접수

16개 한강 역사·문화·지리 코스 구성

이미지 확대 한강 여의나루길에서 ‘한강역사탐방’에 참여한 어린이들이 해설사의 설명을 듣고 있다.

서울시 제공

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서울시는 전문 해설사와 함께 걸으며 한강의 숨겨진 역사와 문화를 체험하는 서울시 대표 도보 탐방 프로그램 ‘한강역사탐방’ 참여자를 모집한다고 10일 밝혔다.한강역사탐방은 한강공원 전역에서 펼쳐지는 16개(한강 북쪽 8개·남쪽 8개) 역사·문화·지리 코스로 구성됐다. 역사 속 한강의 나루터와 명승지를 중심으로 역사·문화·인물에 대한 해설을 들을 수 있다. 4월 20일부터 11월 15일까지 오전 10~12시, 오후 2~4시 1일 2회 진행된다.총 16개 코스로 한강의 시간과 장소, 사람의 이야기를 함께 엮어 구성했다. 2025년 신설돼 이촌한강공원을 세심하게 조망할 수 있는 ‘서빙고길’, 봄꽃 가득한 잠실과 석촌호수가 어우러진 ‘송파나루길’, 사육신공원과 효사정을 중심으로 유교적 가치와 애국충정을 되새기는 ‘노들나루길’, 조선의 대표 포구로서 마포의 생활사를 살펴보는 ‘마포나루길’, 외국 문화 유입과 격변기의 흔적을 따라가는 ‘양화나루길’ 등이 코스에 포함된다.한강역사탐방은 회차별 최소 5명 이상, 최대 15명까지 참여할 수 있으며, 외국인과 장애인 신청자는 한 명만 신청한 경우에도 운영된다. 또한 16인 이상의 단체도 관광일 1개월 전까지 신청하면 참여가 가능하다.접수는 10일 오전 9시부터 한강이야기여행 홈페이지에서 선착순으로 진행된다. 참여 희망일 5일 전까지 신청하면 된다.박진영 시 미래한강본부장은 “도시의 강을 따라 이어진 역사 속 선조들의 삶과 문화에 대한 이야기를 들으며, 한강의 새로운 매력을 발견하시길 바란다”고 말했다.박재홍 기자