창원NC파크에 도심형 농업 체험공간 ‘엔팍농장’ 개장

농협 경남본부·NC 다이노스 운영
창원NC파크 유휴공간에 ‘도심형 농업 체험공간’이 들어섰다.
농협 경남본부는 NC 다이노스와 함께 창원NC파크 ‘엔팍농장’ 운영에 들어간다고 10일 밝혔다.
‘엔팍농장’은 야구장을 찾은 시민이 농작물의 성장 과정을 가까이서 지켜보며 농업의 가치를 느낄 수 있도록 기획된 공간이다.
농산물 재배에는 NC 다이노스 투수 신민혁이 참여했다. 각 화분에 설치한 QR코드를 이용하면 농협 공식 유튜브 채널로 쉽게 접근할 수도 있다. 농작물 성장 과정을 직접 체험하는 동시에 농업 정보·콘텐츠까지 엿볼 수 있는 곳이 엔팍농장인 셈이다.
지난 9일 열린 개장식에는 농협 경남본부장과 NC 다이노스 단장, 신민혁 선수, 치어리더 등이 참석했다. 이들은 야구장 형태로 배치된 화분에 묘목을 심으며 ‘엔팍농장’의 출발을 알렸다.
양측은 시즌 종료 후 수확된 농산물을 활용한 나눔 활동도 추진할 계획이다.
류길년 농협 경남본부장은 “관람객들이 농업의 가치를 보다 친숙하게 느낄 수 있는 계기가 될 것”이라며 “NC 다이노스와 협력해 ‘농심천심’ 운동 실천을 위한 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.
창원 이창언 기자
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