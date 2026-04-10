창원NC파크에 도심형 농업 체험공간 ‘엔팍농장’ 개장

농협 경남본부·NC 다이노스 운영

이미지 확대 엔팍농장 개장식 모습. 2026.4.10. 농협 경남본부 제공

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창원NC파크 유휴공간에 ‘도심형 농업 체험공간’이 들어섰다.농협 경남본부는 NC 다이노스와 함께 창원NC파크 ‘엔팍농장’ 운영에 들어간다고 10일 밝혔다.‘엔팍농장’은 야구장을 찾은 시민이 농작물의 성장 과정을 가까이서 지켜보며 농업의 가치를 느낄 수 있도록 기획된 공간이다.농산물 재배에는 NC 다이노스 투수 신민혁이 참여했다. 각 화분에 설치한 QR코드를 이용하면 농협 공식 유튜브 채널로 쉽게 접근할 수도 있다. 농작물 성장 과정을 직접 체험하는 동시에 농업 정보·콘텐츠까지 엿볼 수 있는 곳이 엔팍농장인 셈이다.지난 9일 열린 개장식에는 농협 경남본부장과 NC 다이노스 단장, 신민혁 선수, 치어리더 등이 참석했다. 이들은 야구장 형태로 배치된 화분에 묘목을 심으며 ‘엔팍농장’의 출발을 알렸다.양측은 시즌 종료 후 수확된 농산물을 활용한 나눔 활동도 추진할 계획이다.류길년 농협 경남본부장은 “관람객들이 농업의 가치를 보다 친숙하게 느낄 수 있는 계기가 될 것”이라며 “NC 다이노스와 협력해 ‘농심천심’ 운동 실천을 위한 다양한 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.창원 이창언 기자