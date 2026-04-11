순천교도소, ‘전라남도 지방기능경기대회’ 메달 6개 획득

취업 맞춤형 전문 인력으로 거듭나

이미지 확대 순천교도소 수형자가 전남기능경기대회에서 입상한 배관 부문 모습

이미지 확대 실내 장식 작품

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순천교도소가 ‘2026년 전라남도 지방기능경기대회’에서 메달 6개를 획득하는 성과를 올렸다.지난 6일부터 10일까지 순천공고 등 9개 경기장에서 열린 대회에서 순천교도소 수형자들은 실내장식과 배관 부문에서 금·은·동메달을 모두 휩쓸었다.실내장식에서 금메달을 수상한 주모(38)씨는 “이번 대회를 통해 꿈을 이룰 수 있다는 희망을 품게 된 값진 경험이었다”며 “전국기능경기대회에서도 우수한 성적을 거두기 위해 열심히 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.윤대하 순천교도소 소장은 “순천교도소는 배관 등 10개 공과 158명의 수형자가 직업훈련에 참여하고 있다”며 “앞으로도 수형자들이 취업 맞춤형 직업훈련을 통해 전문 인력으로 거듭날 수 있도록 적극적으로 지원하겠다”고 강조했다.이번 대회 금메달 수상자들은 오는 8월 인천광역시에서 열리는 전국기능경기대회에 참가해 다시 한번 실력을 뽐낸다.순천 최종필 기자