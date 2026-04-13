도봉구, ‘매니페스토’ 공약이행평가 4년 연속 ‘최우수’

공약이행완료 등 5개 분야 높은 평가

2026년 1분기 기준 공약 이행률 76%

이미지 확대 도봉구청 청사 전경.

도봉구 제공

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서울 도봉구는 한국매니페스토실천본부에서 실시한 ‘2026 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개평가’에서 최고등급(SA)을 수상했다고 13일 밝혔다. 구는 2023년부터 2026년까지 4년 연속 최고등급을 받았다.이번 평가는 전국 226개 기초 지방자치단체를 대상으로 진행됐다. ▲공약이행완료 ▲2025년 목표달성 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲일치도 등 5개 분야를 평가했다.구는 모든 분야에서 높은 평가를 받으며, SA, A, B, C, D, F로 나눠지는 등급 중 최고등급인 ‘SA’ 등급을 획득했다.구는 ▲활력 넘치는 상생경제도시 ▲안전하고 건강한 행복도시 ▲교통이 편리한 균형발전도시 ▲질 높은 교육문화도시 ▲투명하고 혁신적인 청렴행정도시 5개 분야의 공약사업을 추진·관리하고 있다. 2026년 1분기 기준 공약 이행률은 76%다.구체적인 사업별 추진 현황, 목표 등은 구 누리집에서 확인 가능하다. 구 관계자는 “앞으로도 공약 이행 상황을 체계적으로 관리하고 지속적으로 점검해 나갈 계획”이라고 밝혔다.유규상 기자