순천시 남제동 주민자치회, ‘마실체험 프로그램’ 주민들 호응 높아

주민 참여 속 공동체 활성화 기대

이미지 확대 순천시 남제동 마실체험 프로그램 ‘꽃그림 천아트’에 참여한 주민들이 기념 촬영을 하고 있다.

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“매주 금요일은 웃음과 사랑이 듬뿍 피어나요”순천시 남제동 주민자치회가 주민세 환원사업의 일환으로 운영 중인 ‘마실체험 프로그램’이 주민들의 꾸준한 참여와 높은 호응 속에 활발히 진행되고 있다.이번 프로그램은 ‘꽃그림 천아트’와 ‘동양매듭 만들기’ 등 일상에서 활용 가능한 공예 활동으로 꾸며졌다. 지난 3월부터 매주 금요일 남제동 행정복지센터에서 주민참여형 사업으로 추진되고 있다.남제동 주민자치회는 향후 주민들이 완성한 작품들을 주민총회 및 주민자치박람회에 전시해 공유하고, 지역사회 나눔 물품으로 활용할 계획이다.박미란 남제동장은 “주민세 환원사업이 단순한 지원을 넘어 주민 간 관계를 회복하고 공동체를 강화하는 계기가 되고 있다”며 “주민들의 적극적인 참여를 바탕으로 더욱 의미 있는 사업이 될 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.순천 최종필 기자