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“봄철 자전거 수리는 마포구와 함께”

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김동현 기자
김동현 기자
수정 2026-04-14 10:41
입력 2026-04-14 10:41

찾아가는 자전거 수리센터 11월까지 운영
기본 정비는 무료, 타이어 교체 등은 실비로

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서울 마포구가 운영하는 찾아가는 자전거 수리센터에서, 자전거 전문가가 수리를 하고 있다. 마포구 제공
서울 마포구가 운영하는 찾아가는 자전거 수리센터에서, 자전거 전문가가 수리를 하고 있다.
마포구 제공


서울 마포구는 구민들이 가까운 곳에서 편리하게 자전거를 정비해 안전사고를 예방할 수 있도록 ‘찾아가는 자전거 수리센터’를 운영한다고 14일 밝혔다.

‘찾아가는 자전거 수리센터’는 이동 수리 차량이 동 주민센터를 비롯한 지정 장소를 방문해 자전거 점검과 수리를 제공하는 서비스다. 센터는 11월까지 운영되며, 각 장소별 지정된 요일에 따라 월 1회씩 순회 방문한다.

운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지다. 점심시간(오전 12시~ 오후 1시)을 제외하고 이용할 수 있다.

브레이크 점검, 기름칠, 기어 세팅 등 기본적인 안전 점검과 경정비는 무료로 제공된다. 튜브·타이어 교체나 브레이크 교체 등 부품이 필요한 경우에는 실비 부담이다.

동별 일정은 공덕동·아현동·도화동·용강동 등 16개 동 주민센터를 대상으로 운영되며, 일부 지역은 어린이공원 등 외부 공간에서도 진행된다. 구체적인 일정은 마포구청 누리집에서 확인할 수 있다.

또 구는 월드컵경기장 남문 버스정류장 인근(성산동 534-11)에 상시 운영 중인 자전거 수리센터도 함께 운영하고 있다. 월요일과 공휴일을 제외하고 오전 9시부터 오후 6시까지 운영하며, 동계(12월~2월)에는 오전 9시부터 오후 5시까지 운영한다.

성산동에 살고 있는 박재숙 씨는 “요즘 자전거 수리할 곳을 찾기 쉽지 않은데, 이렇게 가까운 곳으로 직접 찾아와 점검을 받을 수 있어 편리하다”면서 “이용할 때마다 만족스러워 수리 일정에 맞춰 이용하고 있다”고 말했다.

2013년부터 이어온 자전거 수리 서비스는 지난해 총 6,850건의 수리가 이뤄지는 등 구민들의 이용이 꾸준히 이어지고 있다.


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마포구 관계자는 “날씨가 따뜻해지면서 자전거 이용이 늘고 있는 만큼, 가까운 곳에서 편하게 점검받으시고 안전하게 이용하시길 바란다”고 말했다.

김동현 기자
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