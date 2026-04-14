유정복 “5~7월 인천e음카드 캐시백 월 최대 10만원”

이미지 확대 유정복 인천시장이 14일 인천형 민생 추경안을 설명하고 있다. 인천시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다음달부터 3개월간 인천 이(e)음카드로 결제하면 월 최대 10만원의 캐시백을 받게 된다.인천시는 이 같은 내용을 포함한 1657억원 규모의 ‘인천형 민생지원 추경안’을 편성했다고 14일 밝혔다.현재 인천e음로 캐시백을 받을 수 있는 월 한도는 30만원, 캐시백은 10%로 월 최대 3만원을 받을 수 있다. 이를 5월부터 7월까지 월 한도는 50만원으로, 캐시백은 20%로 상향한다. 이렇게 되면 월 최대 10만원, 3개월간 총 30만원의 캐시백을 받을 수 있다.주유소에서 인천e음으로 결제하면 리터당 약 400원을 아낄 수 있다는 계산이 나온다. 시는 관내 모든 주유소로 인천e음 사용처를 확대한다는 방침이어서 시민들이 유가 부담을 덜 수 있다고 설명했다.시는 또 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가정 등 30만명에게는 정부의 ‘고유가 피해 지원금’보다 5만원씩을 추가 지급하기로 했다. 이들을 대상으로 책정한 정부 지원금은 비수도권보다 5만원씩 적은데 이를 시가 메워 형평성을 맞춘다는 것이다.시는 아울러 노후 택시 폐차 지원대상을 666대에서 1600대로 대폭 늘리고, 화물차 유가보조금도 증액할 방침이다.유정복 시장은 “정부 추경과는 별개로 인천시 자체 추경 작업에 즉시 착수해 시민들께서 하루빨리 지원책을 체감하실 수 있도록 속도감 있게 준비하겠다”고 강조했다.강남주 기자