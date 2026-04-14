중랑구, 공약이행 평가 ‘최고등급’ 6년 연속 달성

2026 전국 기초단체장 이행 평가

공약 이행 지속성·안정성 확인

이미지 확대 류경기(왼쪽 여덞 번째) 중랑구청장이 지난해 12월 제2방정환교육지원센터 개관식에서 커팅식을 하고 있다.

중랑구 제공

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서울 중랑구는 ‘2026년 전국 기초단체장 공약이행 및 정보공개 평가’에서 최고등급(SA)을 달성했다고 14일 밝혔다. 구는 6년 연속 최고등급을 유지했다.한국매니페스토실천본부는 전국 226개 지방자치단체를 대상으로 2025년 12월 말 기준 ▲공약 이행 완료 ▲2025년 목표 달성 ▲주민소통 ▲웹소통 ▲일치도 등 5개 분야에 대해 평가를 실시했다.평가 결과는 총 5단계(SA, A, B, C, D)로 분류되며, 중랑구는 종합 평점 90점 이상을 기록해 최고등급(SA)을 획득했다.구는 민선8기 ‘나의 자랑, 우리 중랑’을 비전으로 ▲교육 ▲주거환경 ▲경제 ▲도시개발 ▲문화 ▲복지 ▲협치 등 7개 분야 124개 공약을 추진 중이다.특히 제2방정환교육지원센터 건립, 천문과학관 착공 등 교육 기반 확충을 이어가고 있으며 ▲봉화산 옹기문화마당 마련 ▲망우역사문화공원 전국 최고의 명소화 ▲중랑 파크골프장 조성 등 도심 속 힐링 공간 확충 사업에도 힘쓰고 있다.또한, 40만 구민이 40만 구민을 돕는 ‘중랑 동행 사랑넷’ 사업은 매니페스토 우수사례 경진대회에서 최우수상을 수상하며, 민·관 협력 기반 정책 우수 사례로 평가받았다.구 관계자는 “6년 연속 공약이행 평가 최고등급 달성은 구민과의 약속을 지속적으로 이행해 온 결과”라며 “앞으로도 공약사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자