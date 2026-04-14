전남도, 으뜸 인재 60명 선발…최대 600만원 지원

중·고·대학생·학교 밖 청소년 대상 예체능 미래 리더 분야

이미지 확대 전남도청 전경.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

전라남도가 미래 인재를 발굴·육성하기 위해 ‘제7회 전라남도 으뜸 인재 선발’ 참여자를 공개 모집해 60명에게 최대 600만원을 지원한다.올해는 지역 중·고·대학생을 대상으로 인문사회, 자연과학, 공학, 마이스터 등 ‘미래 리더’와 국악·실용음악, 클래식, 미술, 무용·연기·영상, 체육 등 ‘예체능 리더’ 2개 분야에서 총 60여명을 선발한다.1차 서류심사와 2차 실기 심사(면접)를 거쳐 선발된 인재에게는 전남도 인재 증서와 함께 졸업 시까지 중학생 300만원, 고등학생 500만원, 대학생 600만원의 재능 계발비가 지원된다.지원 자격은 공고일 현재 본인이나 부모가 전남에 주민등록을 둔 학생으로 지역 중·고·대학생이나 14~24세 학교 밖 청소년이다.신청 기간은 5월 8일까지며, 전남인재평생교육진흥원 누리집에 접수하면 된다.전남도는 지난 6년간 으뜸 인재 561명을 선발했으며, 파리올림픽 양궁 금메달리스트 남수현을 비롯해 전국체전 다관왕, 특허출원, 논문 발표 등 다양한 성과를 내고 있다.박종필 전남도 인재육성교육국장은 “우수 인재가 지역에서 안정적으로 성장하도록 실질적 지원을 강화하겠다”고 밝혔다.무안 류지홍 기자