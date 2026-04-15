양천구, 용왕산 224m ‘스카이워크’ 개방

높이 10m 공중 보행로, 지형 살린 곡선 데크

LED 조명 390m 설치, 환상적인 야경 선사

이미지 확대 양천구 ‘용왕산 스카이워크’ 원형 데크 모습.

양천구 제공

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서울 양천구는 숲 위를 걸으며 도심과 한강을 한눈에 조망할 수 있는 ‘용왕산 스카이워크’ 조성을 완료했다고 15일 밝혔다.구는 스카이워크를 최대 폭 3m, 연장 224m 규모의 무장애 데크길로 조성했다. 모든 구간이 완만한 경사도를 유지하도록 설계해 노약자와 유모차·휠체어 이용자 등 보행 약자도 편안하게 이동할 수 있다.구는 산림 훼손을 최소화하기 위해 친환경 공법을 적용하고, 경관성과 안전성을 높이기 위해 설계를 여러 차례 보완했다. 또 약 10m 높이의 공중 돌출 구조와 지형을 살린 곡선형 데크길로 공중 보행로를 조성해 마치 숲 위를 걷는 듯한 경험을 제공한다.최고의 조망 지점은 용왕정 정자와 어우러진 원형 데크다. 어느 방향에서도 시야의 막힘이 없으며 숲과 도심, 한강이 한눈에 펼쳐지는 파노라마 경관을 감상할 수 있다. 야간에는 스카이워크 난간을 따라 설치한 390m의 발광다이오드(LED) 라인 조명이 불을 밝힌다.전망데크도 255㎡ 대폭 확장해 조망을 확보했다. 이곳은 지난해 12월 개관해 큰 인기를 끌고 있는 ‘용왕산 숲속카페’와 연계해 새로운 지역 명소로 자리 잡을 전망이다. 구는 방문객 유입을 통해 주변 상권과의 시너지 효과를 창출하고, 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.이기재 양천구청장은 “보다 멋지고 실용적인 공간을 조성하기 위해 설계를 여러 차례 보완하는 등 공을 들인 만큼, 이곳을 찾는 주민들도 큰 만족을 느낄 것이라고 생각한다”며 “서울의 대표 명소로 자리 잡고, 양천의 새로운 랜드마크가 되도록 지속적으로 관리해 나가겠다”고 밝혔다.유규상 기자